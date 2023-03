Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη, ανατρεπτική περίοδο δοκιμών της F1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Σακχίρ για το Grand Prix Μπαχρέιν, του πρώτου φετινού αγώνα της Formula 1, με ομάδες και οδηγούς να ρίχνονται στη μάχη της δεύτερης περιόδου δοκιμών. Στο FP2 είδαμε προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα, με λίγα και πολλά καύσιμα. Το αποτέλεσμα προκαλεί έκπληξη και μας προϊδεάζει για ένα συναρπαστικό τριήμερο.

Ταχύτερος οδηγός ήταν ο ένας και μοναδικός Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin. O Ισπανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:30,907 και έστρεψε την προσοχή όλων πάνω του. Η AMR23 αποδεικνύεται ένα ταχύτατο μονοθέσιο και η συνέχεια στο τριήμερο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. O χρόνος του ωστόσο είναι τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πάνω από αυτόν της pole position από τον Σαρλ Λεκλέρ το 2022.

Στη 2η θέση ανέβηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Παρά το ταχύτερο δεύτερο κομμάτι, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν 0,169 δευτερόλεπτα μακριά από το χρόνο του Αλόνσο και μόλις δύο χιλιοστά μπροστά από τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έφερε τη Scuderia Ferrari στην 4η θέση, αλλά ο χρόνος του ήταν 0,4 δευτερόλεπτα μακριά από αυτόν του Ισπανού με την Aston Martin. Η διαφορά του από τον 5ο και εντυπωσιακό Νίκο Χούλκενμπεργκ ήταν μόλις 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Piastri and Tsunoda wheel to wheel as Stroll exits the pit lane...#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/kckAFDpOEs