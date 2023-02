Δείτε ποιοι είναι οι οδηγοί που θα πάρουν μέρος στη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών της F1 που διεξάγονται στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν.

Η Formula 1 επιστρέφει δυναμικά με τις χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν να αποτελούν την ανεπίσημη πρεμιέρα της φετινής σεζόν. Ομάδες και οδηγοί, έπειτα από την πρώτη ημέρα στην πίστα του Σακχίρ, θέλουν να συνεχίσουν να μαζεύουν πολύτιμα δεδομένα, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την έναρξη του πρωταθλήματος.

Με μόλις 17 ακόμη ώρες δοκιμών, δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος ή κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Οποιοδήποτε στραβοπάτημα, θα θέσει την ομάδα σε μειονεκτική θέση και αυτό θα κοστίσει σε απόδοση.

Από τη στιγμή που θα έχουμε μόλις τρεις ημέρες δοκιμών, στις περισσότερες ομάδες οι οδηγοί μοιράζονται τα καθήκοντα, στα πρωινά και απογευματινά σκέλη. Η δεύτερη μέρα δεν αποτελεί εξαίρεση.

