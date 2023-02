Μέσω του εικονικού κόσμου, μπορείτε να πάρετε μία γεύση από το μονοθέσιο της Alfa Romeo στην F1, πριν κάνει το επίσημο αγωνιστικό του ντεμπούτο στο Grand Prix του Μπαχρέιν.

Λίγο πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση της Formula 1 για το 2023, η Alfa Romeo μας επεφύλασσε μία ιδιαίτερη έκπληξη. Μέσω του επίσημου videogame του σπορ, F1 22, η νέα C43 είναι διαθέσιμη πλέον για να την οδηγήσουν όσοι διαθέτουν το παιχνίδι.

Η προσθήκη του μονοθεσίου έγινε μέσω της πρόσφατης αναβάθμισης που έγινε από την εταιρεία εξέλιξης, Codemasters. Έτσι, όλοι οι φίλοι της Formula 1 μπορούν από τώρα να μπουν σε ρυθμό ενόψει της νέας σεζόν, οδηγώντας τη C43 αποκλειστικά στο Time Trial mode.

To μονοθέσιο της Alfa Romeo διαθέτει ανανεωμένο σχεδιασμό και βελτιωμένη αεροδυναμική απόδοση σε σχέση με αυτό του 2022. Ο χρωματισμός του έχει επίσης αλλάξει, με το κόκκινο να πλαισιώνεται πλέον από το μαύρο, το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της C43.

Drive our car before #F1Testing begins!



We've teamed up with @EASPORTSF1 to bring fans even closer to the action this season.



The C43 is now available to drive in Time Trial mode on the official #F122game – the only 2023 #F1 car to feature in its roster!



Discover more. ⬇️