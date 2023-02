Το Μπαχρέιν θα φιλοξενήσει το μοναδικό τριήμερο δοκιμών της F1 στο 2023 και παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Η αναμονή τελείωσε. Η Formula 1 επιστρέφει στη δράση έπειτα από τρεις μήνες και η επερχόμενη σεζόν υπόσχεται ακόμη περισσότερες μάχες και πλουσιότερο θέαμα. Νέα μονοθέσια, νέα χρώματα, νέες συνθέσεις οδηγών, ανακατεύουν την τράπουλα σε ένα ταξίδι στο άγνωστο.

Η αρχή θα γίνει από το Μπαχρέιν, όπου θα πραγματοποιηθεί το μοναδικό χειμερινό τεστ της σεζόν, το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου. Ο αριθμός των ημερών είναι πολύ μικρός, καθώς οι δέκα ομάδες έχουν στη διάθεσή τους από ένα μονοθέσιο. Αυτό σημαίνει πως κάθε οδηγός έχει μιάμιση ημέρα, ώστε να εξοικειωθεί με το μονοθέσιο και να μπορέσει να το πιέσει στο όριο. Ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας έχουν οι Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, Νικ Ντε Βρις της Scuderia AlphaTauri και Λόγκαν Σάρτζεντ της Williams, μιας και πρόκειται για τους μοναδικούς rookie του grid. Επιπλέον, θα δούμε για πρώτη φορά την πραγματική Red Bull RB19.

Η συλλογή δεδομένων είναι άκρως σημαντική, μιας και οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα που θα περιορίσει την ομάδα στο γκαράζ, φέρνει σε μειονεκτική θέση τόσο την ίδια, όσο και για τους οδηγούς. Η αξιολόγηση των αεροδυναμικών πακέτων και των δυνατοτήτων των εκάστοτε μονοθεσίων, μπορούν να κρίνουν τη σεζόν που θα έχει η κάθε ομάδα. Πολύ σημαντική είναι η συσχέτιση των δεδομένων που θα έχουν στην πίστα με αυτά του εργοστασίου. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να βρουν τη σωστή κατεύθυνση στον τομέα της εξέλιξης εντός της σεζόν.

Στις χειμερινές δοκιμές, ανέκαθεν είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε ποια ομάδα έχει το πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Αυτό σημαίνει πως οι απόλυτοι χρόνοι έχουν ελάχιστη σημασία, μιας όλοι θα παίξουν... κρυφτό. Όπως είναι λογικό, οι οδηγοί θα επιχειρήσουν να βρουν το όριο των μονοθεσίων τους, όμως η πραγματική εικόνα μπορεί να είναι άλλη, μιας και το φορτίο καυσίμου ενδέχεται να διαφέρει σε σχέση με άλλο οδηγό. Σημαντική είναι η αξιολόγηση των μεγάλων stint και ο μέσος όρος χρόνου που θα κάνουν. Όσες ομάδες δούμε να πραγματοποιούν προσομοιώσεις αγώνα, σημαίνει πως βρίσκονται σε καλό δρόμο σχετικά με το πρόγραμμά τους.

Go, Oscar! First laps in the bag with the #MCL60. ✅ pic.twitter.com/vHKkRoXFze