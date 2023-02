Το μονοθέσιο του Γάλλου που τυλίχθηκε στις φλόγες στο GP Μπαχρέιν της F1 το 2020 και λίγο έλλειψε να του κοστίσει τη ζωή, θα εκτίθεται πλέον σε κοινή θέα.

Στις 24 Μαρτίου θα ανοίξει τις πύλες της η πρώτη Έκθεση της Formula 1 (F1 Exhibition) στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Εκεί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά εντυπωσιακά εκθέματα από την ιστορία του σπορ, μοναδικά οπτικοακουστικά υλικά που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν, ιστορικά μονοθέσια και κειμήλια.

Η έκθεση της Formula 1 θα περιλαμβάνει συνολικά επτά αίθουσες. Μία από αυτές θα ονομάζεται «Survival», δηλαδή «επιβίωση». Εκεί θα βρίσκεται το σασί της Haas VF-20, με την οποία ο Ρομέν Γκροζάν είχε το ατύχημα που λίγο έλλειψε να του κοστίσει τη ζωή στοv εναρκτήριο γύρο του Grand Prix Μπαχρέιν το 2020.

Η πρόσκρουση με ταχύτητα 193 χλμ/ώρα στις μπαριέρες, διέλυσε το μονοθέσιο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Ως εκ θαύματος, ο Γάλλος κατάφερε να λύσει τις ζώνες του και να βγει μέσα από τον πύρινο κλοιό, με μικρής έκτασης εγκαύματα.

