H γερμανική ομάδα δεν είναι απόλυτα πεπεισμένη πως η σχεδιαστική της φιλοσοφία είναι η σωστή και μπορεί να την αλλάξει εντός του 2023.

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η Mercedes-AMG αποφάσισε να παρουσιάσει στο κοινό της Formula 1 ένα μονοθέσιο με πολύ διαφορετικό σχεδιασμό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Η νέα W14 E-Performance διατηρεί τη φιλοσοφία των «zero pods» που είδαμε το 2022 στην W13.

Η περασμένη σεζόν ήταν άκρως απογοητευτική για το γερμανικό εργοστάσιο. Οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ είχαν στα χέρια τους ένα δύστροπο μονοθέσιο που δεν απέδιδε όπως θα περίμεναν.

Πολλές ήταν οι θεωρίες για το τι ακριβώς ευθύνεται για την πτώση της απόδοσης της Mercedes. Αρκετοί υπέθεσαν πως ήταν η φιλοσοφία των «zero pods», όμως η ομάδα του Μπράκλεϊ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως το πραγματικό της πρόβλημα ήταν αλλού. Με την W14, επιθυμεί να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1 και ο Χάμιλτον να κατακτήσει το όγδοο πρωτάθλημά του. Όμως τι θα συμβεί εάν και το φετινό μονοθέσιο είναι κατώτερο των προσδοκιών;

Σύμφωνα με τον Τεντ Κράβιτζ του Sky Sports F1, η Mercedes έχει ήδη εναλλακτική. Το «Plan B», όπως το ονόμασε, θα εφαρμοστεί εντός της σεζόν σε περίπτωση που η W14 συνεχίζει να υποφέρει από δομικά προβλήματα.

«Δίνουν μία ακόμη ευκαιρία στη μεγάλη ιδέα τους που απέτυχε πέρυσι. Πιστεύω όμως πως έχουν στα σκαριά ένα Plan B, το οποίο είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία των Red Bull και Ferrari, και θα έρθει στο μέσον της σεζόν. Προς το παρόν λένε πως έλυσαν τα περσινά τους προβλήματα. Πιστεύουν πως ο σχεδιασμός τους είναι σωστός. Λένε πως το μεγαλύτερο μέρος της κάθετης δύναμης προέρχεται από το πάτωμα, το οποίο δεν βλέπουμε, αλλά μην περιμένετε τίποτα σύντομα. Πιστεύω πως αν δεν πάρουν τρεις-τέσσερις νίκες, τότε θα είναι απογοητευμένοι», ανέφερε ο Βρετανός.

Επιπλέον ο Κράβιτζ μίλησε για τις αναβαθμίσεις που ετοιμάζει το επόμενο χρονικό διάστημα η γερμανική ομάδα: «Αυτό που κατάλαβα είναι πως η Mercedes θα φέρει κι άλλες αναβαθμίσεις. Έχουν βελτιώσεις για τους ευρωπαϊκούς αγώνες και πιστεύουν πως θα λειτουργήσουν σωστά. Μπορεί όμως τελικά τα νούμερα που έχουν να μην λένε την αλήθεια».

