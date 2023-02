Έντονα παράπονα εκφράζουν αρκετοί οδηγοί της F1 σχετικά με τον περιορισμένο αριθμό χειμερινών δοκιμών πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Η νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς, με τις ομάδες και τους οδηγούς να ετοιμάζονται για έναν ακόμη μαραθώνιο. Η φετινή χρονιά αποτελείται από 23 Grand Prix και 6 Αγώνες Σπριντ, συνδυασμός που δίνει αρκετές ευκαιρίες στους οδηγούς να μας προσφέρουν συναρπαστικές στιγμές.

Όμως σε αντίθεση με ένα τόσο μεγάλο αγωνιστικό πρόγραμμα, η διάρκεια των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 είναι ιδιαίτερα μικρή. Φέτος οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις τρεις ημέρες στο Μπαχρέιν - από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου - προκειμένου να «γνωριστούν» με τα μονοθέσιά τους. Ωστόσο, με δεδομένο πως κάθε ομάδα έχει ένα μονοθέσιο στη διάθεσή της, ο κάθε οδηγός έχει μόνο μιάμιση ημέρα για να εξοικειωθεί με τη νέα δεδομένα.

Αυτό κάνει τη ζωή τους πολύ δύσκολη, οπότε τα έντονα παράπονα είναι κάτι το αναμενόμενο. Ο οδηγός της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος είναι ένας εκ των διευθυντών του σωματείου των οδηγών της Formula 1, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την τωρινή κατάσταση.

«Προσωπικά, δεν πιστεύω πως τρεις ημέρες είναι αρκετές. Πρέπει να θυμόμαστε πως για κάθε οδηγό είναι μιάμιση ημέρα δοκιμών. Ήμασταν τυχεροί που είχαμε τις δοκιμές ελαστικών την προηγούμενη εβδομάδα. Αν δεν υπήρχε αυτό, τότε θα ήμασταν 12 εβδομάδες δίχως να έχουμε οδηγήσει μονοθέσιο. Τελευταία φορά ήταν στο Άμπου Ντάμπι. Μπορείτε να φανταστείτε τον Ράφα Ναδάλ να κάνει τόσο πολύ καιρό να κάνει ένα σερβίς και να αγωνιστεί κατευθείαν στο Γαλλικό Open με μόλις μιάμιση ημέρα προπόνησης; Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ. Κατανοώ και αναγνωρίζω γιατί το κάνουμε αυτό, αλλά πιστεύω πως τρεις ημέρες δοκιμών με δύο μονοθέσια θα ήταν πολύ καλύτερο. Αυτή τη στιγμή, μόλις μιάμιση ημέρα δοκιμών είναι ελάχιστος χρόνος», ανέφερε ο Βρετανός, με τις δηλώσεις του να φιλοξενούνται στο PlanetF1.

Το 2023 ο Ράσελ θέτει ακόμα υψηλότερους στόχους, ελπίζοντας να πετύχει με τη νέα W14 E-Performance ακόμα περισσότερες νίκες από την μία περσινή. Μπορεί την περασμένη χρονιά να μην είχε το μονοθέσιο που επιθυμούσε στα χέρια του, ωστόσο ανακάλυψε σημαντικά πράγματα για τον εαυτό του.

«Για να είμαι ειλικρινής, τα περισσότερα πράγματα που έμαθα πέρυσι ήταν από τους δύσκολους αγώνες, από αυτούς που απέτυχα να αποδώσω όπως θα ήθελα. Ένας λόγος που συνέβη αυτό ήταν γιατί προσπαθούσα υπερβολικά. Μερικές φορές όταν κάνεις υπερπροσπάθεια δεν σου βγαίνει σε καλό. Αν οδηγείς το μονοθέσιο με θυμό, αν το πιέζεις πέρα από τα όριά του, τότε δεν το οδηγείς όσο γρήγορα μπορεί να αποδώσει. Οι δύσκολοι αγώνες του 2022 μου το επιβεβαίωσαν», πρόσθεσε ο 25χρονος Βρετανός.

O περιορισμός στις ημέρες δοκιμών δεν είναι μόνο κακό για τους οδηγούς, αλλά και για τις ομάδες. Σε περίπτωση που κάποια αντιμετωπίσει μηχανικά προβλήματα, όχι μόνο χάνει πολύτιμα δεδομένα, αλλά και ο οδηγός δεν αποκτά την απαραίτητη εμπειρία με το μονοθέσιό του.

Back to business 💪 This week, we go #F1Testing! 👏 pic.twitter.com/FyTK46JIV1