Η δίψα του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή για διάκριση στην F1 δεν κρύβεται με τον Βρετανό να νιώθει πως κυνηγά τον πρώτο του τίτλο.

Έπειτα από ένα απογοητευτικό 2022, ο Λιούις Χάμιλτον έχει ένα και μοναδικό στόχο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1: το πρωτάθλημα. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, για πρώτη φορά στην καριέρα του στο κορυφαίο επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού, δεν κατάφερε να κερδίσει Grand Prix σε μία χρονιά, με την W13 να είναι ένα από τα χειρότερα μονοθέσια που οδήγησε ποτέ του. Μάλιστα, αγνοεί τη γεύση της νίκης από το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας του 2021.

Αυτό θέλει να το αλλάξει φέτος και εναποθέτει πολλές ελπίδες στη νέα W14 E-Performance. Μιλώντας στο Sky Sports, o Χάμιλτον δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη σεζόν που έχει μπροστά του: «Λατρεύω να δουλεύω με την ομάδα. Φυσικά ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Δεν σκέφτομαι πως θέλω τον όγδοο τίτλο μου. Σκέφτομαι την κατάκτηση του πρωταθλήματος σαν να είναι το πρώτο μου. Πιστεύω πως είμαι με την κατάλληλη μονάδα για να το κάνω πράξη αυτό. Θα είμαι περήφανος να το κάνω για την ομάδα ξανά».

Εκτός από τη δίψα για διακρίσεις και πρωταθλήματα, ο 38χρονος εξέφρασε για μία ακόμη φορά τη θέλησή του να μείνει για πολλά ακόμη χρόνια στη Formula 1: «Το σπορ είναι η ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια και νιώθω πως σωματικά είμαι σε καλή κατάσταση και αξίζω να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Οπότε σκοπεύω να συνεχίσω για κάποια χρόνια ακόμη».

Ο Χάμιλτον, όπως και ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, οδήγησαν τη νέα W14 στο στις δοκιμές του Μπαχρέιν και τώρα ετοιμάζονται για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς στην ίδια πίστα.

