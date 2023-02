Ο Γάλλος σουπερστάρ του ποδοσφαίρου θα είναι το πρόσωπο και ο σπόνσορας του προγράμματος ίσων ευκαιριών της Alpine.

Η Alpine ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης της A523 στο Λονδίνο και τις νέες εξελίξεις του προγράμματος Rac(H)er για συμπερίληψη. Σύμφωνα με αυτές ο Ζινεντίν Ζιντάν θα γίνει ο πρεσβευτής της μάρκας και χορηγός των προγραμμάτων της για ίσες ευκαιρίες στην αυτοκινητοβιομηχανία και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο Ζιντάν ως διεθνές σύμβολο του ποδοσφαίρου, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής πλέον, είναι ένα εμπνευσμένο παράδειγμα για όλους τους δικαιούχους των προγραμμάτων ίσων ευκαιριών της Alpine με μια ισχυρή δήλωση: χωρίς διαφορετικότητα, τόσο ο αθλητισμός όσο και η κοινωνία στερούνται τα ταλέντα που είναι απαραίτητα για την επιτυχία τους.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος είναι επίσης παθιασμένος με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, θα προσφέρει την προοπτική του ως πρεσβευτής και θα συμμετέχει στη συζήτηση σχετικά με τη μετάβαση στο μέλλον του αυτοκινήτου και την ανάπτυξη των μελλοντικών μοντέλων της Alpine.

Ο Λοράν Ροσί, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpine είπε: «Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν είναι μόνο ένας μεγάλος πρωταθλητής και ένας θρύλος των σπορ, αλλά είναι επίσης ένας αφοσιωμένος άνθρωπος που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την παγκόσμια παρουσία του για να εμπνεύσει τους νέους και να οδηγήσει την αλλαγή προς τη δημιουργία ίσων ευκαιριών. Αποτελεί το παράδειγμα του τι πρέπει να πρεσβεύουμε ως εταιρεία: επιμονή, φυσικό ταλέντο και προώθηση της ένταξης για όλους, διατηρώντας παράλληλα την αξιοκρατία. Είμαστε υπερήφανοι που ο Ζινεντίν συμμετέχει στην Alpine για να κάνει μια διαφορά».

Talk about a surprise! 😲



Zinedine Zidane is revealed as Alpine ambassador! 🇫🇷💪 pic.twitter.com/qbw4hCXioj