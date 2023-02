LIVE TV: Η παρουσίαση της Alfa Romeo F1 C43

Η ελβετική ομάδα φέρεται έτοιμη να γίνει η πρώτη που θα αποκαλύψει και το πραγματικό μονοθέσιο του 2023.

Μέχρι τώρα όσες ομάδες της Formula 1 έκαναν επίσημη παρουσίαση, κράτησαν ερμητικά κλειστά τα χαρτιά τους. Έδειξαν χρώματα και χορηγούς, όμως έδειξαν από ελάχιστα έως τίποτα σχετικά με τα πραγματικά «όπλα» που θα παρατάξουν στο grid του Μπαχρέιν στις 5 Μαρτίου.

The date you’ve been looking for. 👀

Join us LIVE 07.02 to meet your new favourite #F1 car#C43 #GetCloser pic.twitter.com/IwudbUJL38