Σε μία πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της κίνηση προχώρησε η F1, καθώς θα συνεργαστεί με τη Unicef με στόχο να βοηθήσει εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Η Formula 1 ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Unicef, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά από ευάλωτες ομάδες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Το εγχείρημα αυτό θα ενισχύσει επίσης την ανθρωπιστική ανταπόκριση της Unicef σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η υποστήριξη της Formula 1 τα επόμενα τρία χρόνια θα βοηθήσει περίπου 6,5 εκατομμύρια παιδιά από ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινότητες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων σε βασικούς τομείς όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά.

Σημαντικός τομέας της συνεργασίας με τη Formula 1 θα είναι η βελτίωση της ψηφιακής πρόσβασης μέσω της επέκτασης του διαδικτυακού μαθησιακού διαβατηρίου της Unicef. Η μέθοδος αυτή είναι διαθέσιμη σε 19 χώρες και τώρα θα υπάρξει η δυνατότητα επέκτασης σε 26 χώρες.

