McLaren: Με όνομα φόρο τιμής στην ένδοξη ιστορία της (vid)

Η βρετανική ομάδα αλλάζει φέτος το μοτίβο ονοματοδοσίας του μονοθεσίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1.

Ενώ η ώρα των αποκαλυπτηρίων της McLaren πλησιάζει, όλοι περίμεναν με ενδιαφέρον να δουν τη νέα MCL37. Μόνο που τελικά η ιστορική ομάδα ανακοίνωσε διαφορετικό όνομα για το δημιούργημά της ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023.

Για πρώτη φορά απ’ όταν ο Ρον Ντένις αποχώρησε από το Ουόκινγκ και πήρε τη θέση του ο Ζακ Μπράουν, έχουμε διαφορετικό μοτίβο ονοματοδοσίας. Έτσι, η διάδοχος της MCL36 του 2022, θα λέγεται MCL60.

Proud of our past. Embracing our present. Shaping our future. 👊 A special name for a special year. #MCL60 coming 🔜 👀 pic.twitter.com/GRopoUh2At

Όχι, η βρετανική ομάδα δεν έκανε… ταξίδι στο χρόνο αλλά επέλεξε να τιμήσει το ένδοξο παρελθόν. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυσή της, όταν ο θρυλικός Μπρους ΜακΛάρεν δημιούργησε τη δική του ομάδα.

Η πρώτη της συμμετοχή σε Grand Prix της Formula 1 ήταν το 1996 στο Μονακό και έκτοτε εξελίχθηκε σε μία από τις σπουδαιότερες ομάδες στην ιστορία του σπορ. Πράγμα που αποδεικνύεται από τους 12 τίτλους οδηγών, τους 8 τίτλους κατασκευαστών και τις 183 νίκες μονοθεσίων της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

60 years of history and an origin story to rival the greatest Hollywood blockbusters. 🤯



Why is our 2023 challenger called the #MCL60, and what is McLaren60? 🤔 Find out below! 👇