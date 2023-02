Ο Τζέιμς Γκέι-Ρις, παραγωγός της σειράς/ντοκιμαντέρ του Netflix, Break Point, μίλησε για τον πρώην Διευθυντή Αγώνων της F1 και το σκεπτικό του πίσω από το μεγάλο τελικό του 2021.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2021 παραμένει μέχρι και σήμερα ένα «καυτό» θέμα συζήτησης στον κόσμο της Formula 1. O τρόπος με τον οποίο κρίθηκε το πρωτάθλημα –που σύμφωνα με έκθεση της FIA υπήρξε ανθρώπινο λάθος στην εφαρμογή των κανονισμών στους τελευταίους 5 γύρους– δεν πρόκειται να ξεχαστεί σύντομα από τους οπαδούς του σπορ και όχι μόνο.

Ως αποτέλεσμα, ο Μάικλ Μάσι, απομακρύνθηκε από το ρόλο του ως Διευθυντής Αγώνων και λίγους μήνες μετά αποχώρησε από την FIA. Πολλά είναι αυτά που έχουν γραφτεί για τις αποφάσεις του Αυστραλού. Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari που είχε τερματίσει στην 3η θέση είχε αναφέρει: «Αυτό που έγινε ήταν λάθος. Προφανώς και είχαμε αγώνα για τη μάχη στο πρωτάθλημα, έγινε για την τηλεόραση».

Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι που διαφωνούν με το επιχείρημα πως ό,τι έγινε στο Άμπου Ντάμπι ήταν για τα τηλεοπτικά πλάνα και τη σειρά Drive to Survive. Ο Τζέιμς Γκέι-Ρις, ο οποίος είναι ο παραγωγός της σειράς/ντοκιμαντέρ του Netflix με θέμα το τένις, Break Point, δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη.

«Πιστεύω πως ο Μάσι ήταν υπό τεράστια πίεση και πήρε λάθος αποφάσεις. Δεν πιστεύω πως σκεφτόταν το τι θα ήθελε σε εκείνο το σημείο το Netflix», ανέφερε στον Guardian.

O Γκέι-Ρις έχει εμπειρία από τον κόσμο της Formula 1. Ήταν ο παραγωγός της ταινίας/ντοκιμαντέρ, «Senna», που κυκλοφόρησε το 2010 και συγκλόνισε το κοινό.

Η νέα σεζόν του Drive to Survive, θα κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου στη συνδρομητική πλατφόρμα, εν μέσω των φετινών χειμερινών δοκιμών της Formula 1. Στην επερχόμενη σεζόν της δημοφιλούς σειράς, θα επανεμφανιστεί ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν.

