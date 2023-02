Ο αναβάτης MotoGP Άλεξ Ρινς βρέθηκε στην παγωμένη Lapland και οδήγησε δίπλα στους Πιέρ Γκασλί και Εστεμπάν Οκόν.

Οι πρώτες επίσημες δοκιμές προετοιμασίας για το MotoGP του 2023 βρίσκονται προ των πυλών καθώς στις 10 Φεβρουαρίου οι αναβάτες του πρωταθλήματος θα ξεκινήσουν τη δουλειά για τη νέα σεζόν. Οι περισσότεροι ήδη έχουν ξεκινήσει να ταξιδεύουν προς τη Μαλαισία, ενώ κάποιοι άλλοι προετοιμάζονται με προπόνηση σε μικρές πίστες με μοτοσικλέτες παραγωγής.

Ο Άλεξ Ρινς παρόλα αυτά, αποφάσισε να περάσει την τελευταία εβδομάδα πριν τις δοκιμές σε ένα ιδιαίτερα κρύο περιβάλλον γεμάτο πάγο και χιόνι. Ο Ισπανός αναβάτης της LCR Honda ήταν καλεσμένος της Castrol στην πίστα Lapland και οδήγησε μαζί με διάσημους αναβάτες Formula 1 και WRC στην ειδική πίστα από πάγο.

What did @OliverSolberg01 & @Petter_Solberg told us to leave us like this? Wrong questions only😂@PierreGASLY @OconEsteban @castrol pic.twitter.com/El6h2FnZth