Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 πιστεύει πως η Red Bull Racing δεν θα επηρεαστεί από την ποινή της FIA για το cost cap.

H πρωταθλήτρια ομάδα του 2022 θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν με ένα σημαντικό μειονέκτημα. Για το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς θα έχει μειωμένο χρόνο στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD, λόγω ποινής από την FIA.

Αυτό συμβαίνει διότι το 2021 η Red Bull Racing υπερέβη το ανώτατο όριο δαπανών των 145 εκατομμυρίων δολαρίων που όριζαν οι οικονομικοί κανονισμοί της Formula 1, κατά 2,15 εκατ. δολάρια (1,86 εκατ. λίρες). Επιπλέον η FIA επέβαλε στην αυστριακή ομάδα πρόστιμο της τάξης των 7 εκατομμυρίων δολαρίων .

Αρκετά έχουν ειπωθεί σχετικά με το κατά πόσο η RBR θα επηρεαστεί από την επιβολή της ποινής αυτής. Η πλειονότητα των αντίπαλων πιστεύει πως η ποινή ήταν πολύ μικρή για το ατόπημα των «ταύρων».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της RB19 στη Νέα Υόρκη, Ο 25χρονος ρωτήθηκε από το racingnews365 σχετικά με το αν πιστεύει πως η ομάδα του θα επηρεαστεί από την ποινή του cost cap: «Φυσικά και σκέφτομαι το αντίκτυπο που θα έχει. Πιστεύω όμως πως έχουμε αρκετούς ικανούς ανθρώπους στο εργοστάσιο. Η ποινή κάνει τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα όμως έχω και μια άλλη οπτική: Προτιμώ να είμαι στη θέση που βρίσκομαι τώρα, παρά να τερματίζω δεύτερος ή τρίτος στο πρωτάθλημα. Είναι πιο καταθλιπτικό αυτό. Έχουμε πολύ ικανό προσωπικό και πιστεύω πως πρέπει να λειτουργήσουμε με περισσότερη ακρίβεια με το τι κάνουμε στην αεροδυναμική σήραγγα. Δεν πιστεύω όμως πως θα μας περιορίσει εάν μαχόμαστε για το πρωτάθλημα».

Η διάρκεια της ποινής της Red Bull Racing έχει διάρκεια 12 μήνες και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2023.

The moment we welcomed the #RB19 to the world 😎 pic.twitter.com/lQvgPlpxrE