H γαλλική ομάδα μοιράστηκε ένα πολύ ενδιαφέρον video από τον νέο της κινητήρα για την F1 σε λειτουργία.

Το πολύ δυνατό δεύτερο μισό της σεζόν, ανέβασε την Alpine F1 στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών και φέτος, στόχος είναι να ανέβει ακόμα ψηλότερα.

Το στόχο αυτό θα κυνηγήσει ένα ανανεωμένο οδηγικό δίδυμο, αμιγώς γαλλικό, με τον Έστεμπαν Οκόν στην τέταρτη πλέον σεζόν του στην ομάδα και τον Πιερ Γκασλί να έρχεται από τη Scuderia AlphaTauri για να καλύψει το κενό του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Φερνάντο Αλόνσο.

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH