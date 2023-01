Η παγκόσμια πρωταθλήτρια της F1 γέννησε ερωτηματικά με ποστάρισμα στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media.

Με την επίσημη παρουσίαση της ομάδας ενόψει του παγκοσμίoυ πρωταθλήματος του 2023 είναι μόνο μερικά 24ωρα μακριά (σ.σ. είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου), η Red Bull Racing δημιούργησε προσδοκίες σχετικά με το τι θα μας δείξει!

Η αυστριακή ομάδα δημοσίευσε μία φωτογραφία μονοθεσίου, το οποίο είναι σε λευκό χρώμα, με μοναδική εξαίρεση τον μαύρο ταύρο – σύμβολο που παραδοσιακό κοσμεί όλα τα μονοθέσιά της για ευνόητους λόγους.

Τη φωτογραφία αυτή συνόδευε μία σύντομη λεζάντα: «2023, ένας κενός καμβάς».

Κι αυτή η… λευκή κόλλα χαρτί, γέμισε σύντομα με πολλά σχόλια και εικασίες. Πολλοί ελπίζουν σε αλλαγή του μοτίβου του περιτυλίγματος του “ταύρου”, που λίγο-πολύ είναι ίδιο σε όλη την πορεία της ομάδας από την RB1 μέχρι την υπό δημιουργία RB19.

Κάποιοι πιο πονηροί στάθηκαν στα σενάρια που θέλουν τη Red Bull Racing να προχωρά σε συνεργασία με τη Ford, πράγμα που δικαιολογεί και το γεγονός πως η ομάδα με βάση στο Μίλτον-Κινς, επέλεξε να κάνει την παρουσίαση της ενόψει της νέας σεζόν στη Νέα Υόρκη!

Give us a tune, RB7 🇺🇸 One week to go until we head Stateside… 👀 pic.twitter.com/iE54fmmChE