Τι γίνεται με το videogame Forza Motorsport;

Οι φίλοι των αγώνων ταχύτητας θα πρέπει να περιμένουν ακόμα ώστε να δοκιμάσουν το νέο racing videogame της Turn 10.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για το gaming έχει εκτοξευθεί και σε αυτό βοήθησε τα τελευταία χρόνια η περίοδος της πανδημίας της Covid-19. Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού εκπροσωπείται για περισσότερα από 20 χρόνια στον εικονικό κόσμο και πλέον το sim racing είναι βασικός πυλώνας των racing τίτλων.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα racing videogames είναι το Forza Motorsport. H Turn 10 που εξελίσσει το παιχνίδι έχει ανακοινώσει πως ο νέος τίτλος θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2023 και θα προσφέρει μια ανανεωμένη και εμπλουτισμένη εμπειρία οδήγησης.

Όμως τα πράγματα άλλαξαν σημαντικά στην τελευταία διαδικτυακή έκθεση της Xbox. Στο τελευταίο τρέιλερ που δημοσιεύθηκε δεν εμφανίζει ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά το ότι θα είναι διαθέσιμο εντός του έτους.

Το νέο Forza Motorsport θα κυκλοφορήσει 6 χρόνια μετά το τελευταίο videogame της Turn 10 και υπόσχεται μια νέα εμπειρία. Θα περιλαμβάνει περισσότερα από 500 αυτοκίνητα, αγωνιστικά και μη, όμως ο αριθμός πιστών δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα διαθέτει νέα γενιά γραφικών και η οδήγηση μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων θα γίνει πιο ρεαλιστική.

Το νέο videogame θα έχει ένα πλήρως ανανεωμένο «Career Mode», που θα βάλει τον παίκτη σε μία διαδικασία να αναδειχθεί μέσα από δοκιμασίες στους αγώνες ταχύτητας.

