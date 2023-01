Ο οδηγός της McLaren F1 επέλεξε μία εναλλακτική τοποθεσία για την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν.

Άλλοι οδηγοί της Formula 1 επιλέγουν τόπους με θερμό κλίμα για την προετοιμασία τους, άλλοι… επιλέγουν να πάνε σε μέρη όπου το θερμόμετρο δείχνει «μείον». Και μάλιστα πολύ!

Στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγεται όπως φαίνεται ο Λάντο Νόρις, που αυτές τις ημέρες βρίσκεται εντός Αρκτικού Κύκλου! Ο οδηγός της McLaren στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κάνει προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν επί Φινλανδικού εδάφους και συγκεκριμένα στην παγωμένη Λαπωνία.

O 23χρονος δημοσίευσε στο Instagram ένα video όπου βρίσκεται σε κατάλευκο τοπίο. Σε διάλειμμα από snowmobile safari, με μαλλί… ροκ!

Snow for miles! ❄️ @LandoNorris is winter-weather training in Finland! 🇫🇮 pic.twitter.com/IOfpHvnezU