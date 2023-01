Παρά τις έντονες μάχες που έχουν δώσει εντός πίστας στην F1, ο Λιούις Χάμιλτον ξεκαθάρισε πως η κόντρα του με τον Μαξ Φερστάπεν δεν είναι παρά μυθοπλασία.

Η μεγαλύτερη αντιπαλότητα της Formula 1 σήμερα δεν είναι άλλη από αυτή μεταξύ των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν. Οι δύο οδηγοί μονομάχησαν σκληρά το 2021 για τον παγκόσμιο τίτλο, ο οποίος κρίθηκε στον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα της σεζόν, υπέρ του Ολλανδού.

Τη χρονιά που ακολούθησε, η Mercedes-AMG δεν κατασκεύασε ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έτσι, ο Φερστάπεν έφτασε εύκολα στο δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του.

Ο Χάμιλτον ευελπιστεί να αλλάξει το 2023, καθώς στοχεύει να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1. Απέναντί του θα έχει τον οδηγό της Red Bull Racing, για τον οποίο μίλησε στο F1 Magazine: «Σέβομαι τον Φερστάπεν. Στον κόσμο αρέσει να λέει πως υπάρχουν μεγάλα προβλήματα μεταξύ μας. Οι υποθέσεις αυτές είναι παραμύθια. Είναι πολύ νεότερος, οπότε μπορεί να έχει εκείνος κάτι μαζί μου. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό και για να πω την αλήθεια υποθέτω πως δεν έχει. Ωστόσο δεν μπορώ να μιλήσω για εκείνον».

Παρά τον τρόπο με τον οποίο έχασε το πρωτάθλημα του 2021, ο Χάμιλτον αναγνώρισε την αξία του Φερστάπεν: «Έκανε ό,τι χρειαζόταν το 2021, οπότε γιατί να έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα με εκείνον; Απέδωσε εξαιρετικά σε κάθε τριήμερο και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό».

Οι δυο τους έχουν αποδείξει πως δεν πρόκειται να κάνουν στην άκρη για να παραχωρήσει χώρο ο ένας στον άλλο. Τελευταίο παράδειγμα ήταν η σύγκρουση στο Grand Prix Βραζιλίας το 2022, όταν ο Χάμιλτον υπερασπίστηκε πολύ επιθετικά τη θέση του, όμως ο Φερστάπεν επέλεξε να μην κάνει πίσω και να επιτεθεί με το ίδιο πείσμα.

Το ενδεχόμενο οι Χάμιλτον και Φερστάπεν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα τη νέα σεζόν, γεννά προσδοκίες για μία συναρπαστική χρονιά.

