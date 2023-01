Η ελβετική ομάδα ανακοίνωσε το όνομα του νέου της μονοθεσίου καθώς και το πού και πότε θα αποκαλυφθεί.

Ένα ακόμα κομμάτι του παζλ των παρουσιάσεων των μονοθεσίων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2023 -το ένατο από τα δέκα- μπήκε στη θέση του.

Η Alfa Romeo F1 Team μας τα είπε όλα μαζεμένα και μας έδωσε ραντεβού για την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα για τις 11 το πρωί (ώρα Ελλάδας). Σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, και συγκεκριμένα στη Ζυρίχη, θα μας συστήσει το μονοθέσιο του 2023, που θα ονομάζεται C43.

The date you’ve been looking for. 👀

Join us LIVE 07.02 to meet your new favourite #F1 car#C43 #GetCloser pic.twitter.com/IwudbUJL38