Το NBA επισκέφθηκε το Παρίσι και οι τρεις οδηγοί της F1 δεν έχασαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να συναντήσουν νυν και πρώην αστέρια του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Στο πλαίσιο του πλάνου προώθησης, το ΝΒΑ επέστρεψε στη Γαλλία και το Παρίσι με τον αγώνα Σικάγο Μπουλς - Ντιτρόιτ Πίστονς στην Accor Arena, το πρώην Παλέ Ντε Μπερσί. Οι τρεις γαλλόγωνοι οδηγοί της F1, Σαρλ Λεκλέρ, Πιερ Γκασλί και Εστεμπάν Οκόν παρακολούθησαν την αναμέτρηση, συγκεντρώνοντας πάνω τους τα φλας των φωτογράφων.

Charles with Pierre Gasly and Esteban Ocon at the #NBAParisGame tonight 🏀😊 #Charles16



📸 alexandremaras via Instagram stories pic.twitter.com/NIj3cwK2TA