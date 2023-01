Σαν Σήμερα: Από τον θρυλικό Λεμπ, στον αδικοχαμένο Σιμοντσέλι

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες που έχουν γραφτεί με χρυσές σελίδες στα βιβλία της ιστορίας. Ας δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 20 Ιανουαρίου.

Το πάθος για αγώνες ταχύτητας είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα, 20/1, στη Formula 1 και το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Τζόρτζιο Μπάσι. Αγωνίστηκε μόλις σε έναν αγώνα της Formula 1 (GP Ιταλίας 1965), όμως η μεγαλύτερη διάκρισή του ήταν η νίκη του στο θρυλικό Targa Florio.

Σαν σήμερα το 1957, έλαβε χώρα ο αγώνας 1000 χιλιομέτρων του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή. Νικητές ήταν οι Γιουτζίνιο Καστελότι, Μάστεν Γκρέγκορι και Λουίτζι Μούσε με μία Ferrari 290MM.

Σαν σήμερα το 1975 γεννήθηκε ο Νορμπέρτο Φοντάνα. Ο Αργεντινός αγωνίστηκε σε τέσσερα Grand Prix της Formula 1 όμως δεν τον θυμούνται για τις επιδόσεις του αλλά για ένα συγκεκριμένο συμβάν. Στο ευρωπαϊκό Grand Prix, ο Φοντάνα καθυστέρησε τον Ζακ Βιλνέβ της Williams που ήθελε να του «ρίξει» γύρο, ενώ άφησε σχεδόν αμέσως τον Μίκαελ Σουμάχερ της Scuderia Ferrari. Λίγα χρόνια αργότερα ο Φοντάνα παραδέχθηκε πως είχε δεχθεί εντολή να καθυστερήσει τον Καναδό για να βοηθηθεί ο Γερμανός στη μάχη του τίτλου.

Σαν σήμερα το 1987 γεννήθηκε ο αδικοχαμένος αστέρας των δύο τροχών, Μάρκο Σιμοντσέλι. Ο Ιταλός έδειξε από νεαρή ηλικία το ταλέντο του σε μικρές κατηγορίες μοτοσικλετών και το 2010 έκανε το ντεμπούτο του στο MotoGP με τη Gresini Racing, τη δορυφορική ομάδα της Honda.



O Σιμοντσέλι ενεπλάκη σε ένα τραγικό δυστύχημα στο Grand Prix Μαλαισίας του 2011 με τους Βαλεντίνο Ρόσι και Κόλιν Έντουαρντς. Ο Ιταλός χτυπήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι και άφησε την τελευταία του πνοή μία ώρα αργότερα. Ως ένδειξη σεβασμού για η μνήμη του, το MotoGP απέσυρε τον αριθμό 58 από όλες τις κατηγορίες.

11 years on, we remember Marco Simoncelli



A character that lived life to the fullest, he is loved and missed in equal measure



We hold him in our hearts today pic.twitter.com/KS28aNw57r