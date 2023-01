Έξαλλος ο Φερστάπεν με τα τεχνικά προβλήματα στο Le Mans Virtual (vid)

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε το Le Mans Virtual για τον πρωταθλητή της F1, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος γεμάτος νεύρα διέγραψε το παιχνίδι από τον υπολογιστή του σε ζωντανή μετάδοση.

Για μία ακόμη χρονιά, ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε στο Le Mans Virtual. Το 2022, ενώ ήταν στην πρώτη θέση, έκανε λάθος και οδήγησε το πλήρωμα σε εγκατάλειψη. Όμως φέτος δεν ήταν δικό του το λάθος - ούτε τον ομόσταβλών του.

Με 7 ώρες για το τέλος του Le Mans Virtual, o Φερστάπεν ήταν στην 1η θέση οδηγώντας για την Team Redline, όταν ένα πρόβλημα σύνδεσης τον μετέφερε στο γκαράζ. Η σύνδεση με τον διακομιστή (server) διεκόπη άλλες δύο φορές και ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 σε συνεννόηση με τους teammate του, αποφάσισαν να αποσυρθούν, έχοντας πέσει εκτός της πρώτης 10άδας.

Η Team Redline έκανε livestream την προσπάθεια των οδηγών της, με τον Φερστάπεν να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την τροπή που πήρε ο αγώνας τους. Όντας ιδιαίτερα απογοητευμένος, μίλησε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τον τρόπο με τον οποίο τέθηκαν εκτός μάχης, όντας στην 1η θέση.

«Το λένε τρομερή ατυχία, αλλά πρόκειται για ανικανότητα. Δεν μπορούν να ελέγξουν το ίδιο τους το παιχνίδι. Είναι η τρίτη φορά που με πέταξε το παιχνίδι από τον αγώνα. Είναι επίσης η τελευταία φορά, διότι ποιο είναι το νόημα; Προετοιμαζόμαστε πέντε μήνες για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, ηγούμαστε στη βαθμολογία, κάνουμε προετοιμασία δύο μηνών για τον αγώνα και τον χειρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά, είναι αστείο. Δεν μπορείς να το πεις καν διοργάνωση. Είναι ένα σόου κλόουν. Θα εγκαταλείψουμε γιατί δεν έχει νόημα να είμαστε για 6 ώρες στη 15η θέση. Είναι ντροπή για την προσπάθεια που κάναμε. Ελπίζω οι διοργανωτές να αναθεωρήσουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα με τον αγώνα, διότι στην πλατφόρμα αυτή απλά δεν λειτουργεί. Θα κάνω απεγκατάσταση το παιχνίδι, δεσμεύει χώρο στον υπολογιστή μου. Ελπίζω όλοι να κάνουν το ίδιο», ανέφερε σε ζωντανή μετάδοση ο Φερστάπεν.

Τα λόγια του προκάλεσαν ντόρο στα social media, με την πλειοψηφία του κοινού αλλά και πολλούς sim racers να συμφωνούν με τα λόγια του.

Πάντως, τα πράγματα πήγαν καλύτερα για το έτερο αγωνιστικό της Team Redline. O οδηγός του Indycar, Φίλιξ Ρόσενκβιστ και ο πρωταθλητής της Formula 2, Φελίπε Ντρούγκοβιτς μαζί με τους Κρις Λούλαμ και Λουκ Μπένετ στο #2 αγωνιστικό, κέρδισαν τον αγώνα. Για τη νίκη της, η ομάδα πήρε χρηματικό έπαθλο της τάξης των 30.000 ευρώ.

Here is your 24 Hours of #LeMansVirtual LMP Top 3 after a full day of racing 🏆



🥇 #2 @TeamRedlineSim

🥈 #20 @PorscheRaces @CoandaEsports

🥉 #53 @WilliamsEsports @MercedesF1Esp



It was a true race of attrition, but the #2 car held strong and won by quite some margin👏 pic.twitter.com/OjjRJIetKM — Le Mans Virtual (@LeMansVirtual) January 15, 2023

Στην κατηγορία GTE, η ομάδα του Ρομέν Γκροζάν, R8G eSports, κέρδισε τον αγώνα με οδηγούς στην #888 Ferrari τους Άλεξ Σμόλιαρ, Σκοτ Άντριους, Τιμοτέι Αντονόφσκι και Έρχαν Γιαχόφσκι.

Here is your 24 Hours of #LeMansVirtual GTE Top 3 after a full day of racing 🏆



🥇 #888 @r8gesports

🥈 #71 @BMWMotorsport @TeamRedlineSim

🥉 #89 @BMWMotorsport @BScompetition



It wasn't obvious who would end up on the top step during the race, but the R8G car prevailed💪 pic.twitter.com/7H0Ic7vqst — Le Mans Virtual (@LeMansVirtual) January 15, 2023

Οι ελληνικές συμμετοχές στον αγώνα δεν είχαν τις επιτυχίες που θα περίμεναν. Ο Γιώργος Καρακούλας τερμάτισε με την Graff by ATRS eSports στην 25η θέση, με το πλήρωμα να είναι ένα από τα πολλά που αντιμετώπισαν πρόβλημα σύνδεσης. Όμως ολοκλήρωσαν τον αγώνα.

Από την άλλη, η #77 Porsche της Proton Coanda για την οποία οδήγησε ο Πασχάλης Γκέρκης δεν τερμάτισε τον αγώνα και στην τελική κατάταξη βρέθηκε στην 41η θέση.