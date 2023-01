H Παγκόσμια Ομοσπονδία υπερασπίστηκε τις αλλαγές στο Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα και απαγορεύει τη χρήση πολιτικών, θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2022, η FIA ανακοίνωσε αλλαγές στο Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα (ΔΑΚ). Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από το 2023 και αφορούν όλους τους οδηγούς που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα που τελούν υπό την αιγίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Οι αλλαγές έχουν στόχο να σταματήσουν την προβολή πολιτικών, θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων στο πλαίσιο αγωνιστικών τριημέρων της Formula 1.

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με αρκετούς να κατακρίνουν την FIA για τη στάση της. Μέσω του προέδρου της, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, η παγκόσμια ομοσπονδία θέλησε να υπερασπιστεί τις αλλαγές που έκανε στο Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα. O 61χρονος ξεκαθάρισε ποια είναι η θέση της FIA και γιατί προέβη στις αλλαγές αυτές.

«Μας ενδιαφέρει να χτίσουμε γέφυρες. Το σπορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για προώθηση της ειρήνης, αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν θέλουμε είναι η FIA να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για προώθηση προσωπικής ατζέντας. Έτσι απομακρυνόμαστε από το άθλημα. Τι είναι αυτό που κάνουν καλύτερα οι οδηγοί; Να οδηγούν. Είναι πολύ καλοί σε αυτό και είναι υπεύθυνοι για την επιχείρηση που λέγεται Formula 1, για το σόου. Είναι οι αστέρες. Κανένας δεν μπορεί να τους σταματήσει από το να εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Υπάρχουν εναλλακτικές πλατφόρμες να εκφράσουν αυτό που θέλουν. Όλοι έχουν πράγματα που θέλουν να πουν και είναι ευπρόσδεκτοι να το κάνουν μέσα από τη διαδικασία που έχει η FIA», δήλωσε ο Σουλαγέμ στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στο Ράλλυ Ντακάρ.

Επιπλέον τόνισε πως η FIA θα παραμείνει πολιτικά ουδέτερη και προειδοποίησε πως θα επιβληθούν πρόστιμα σε όσους οδηγούς δεν συμμορφωθούν με τις αλλαγές στους κανονισμούς: «Έχω τις δικές μου προσωπικές πεποιθήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα χρησιμοποιήσω την FIA για να τις διαδώσω. Η FIA πρέπει να είναι ουδέτερη, αυτό πιστεύω. Χρειαζόμαστε τους σούπερ σταρ οδηγούς για να υπάρχει το σπορ. Εάν υπάρχει το οποιοδήποτε ζήτημα, μπορεί να δοθεί η άδεια της FIA. Εάν γίνει κάποιο λάθος, όπως συμβαίνει με την παραβίαση ορίου ταχύτητας στο pit-lane, τότε είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί».

Η χρηματική ποινή για παραβίαση ορίου ταχύτητας στο pit-lane είναι 100 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο. Η FIA δεν έχει ανακοινώσει τις ποινές που θα δεχθούν οδηγοί ή ομάδες σε περίπτωση παραβίασης των κανονισμών σχετικά με την προώθηση πολιτικών ή θρησκευτικών μηνυμάτων.

