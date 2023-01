Όταν ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος οδήγησε Formula 1

O Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ είχε βρεθεί πίσω από το τιμόνι μίας Benetton B188B του 1999, καθοδηγούμενος από ένα θρύλο της F1.

Η είδηση του θανάτου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, έφερε στο μυαλό μας μία φωτογραφία που είχαμε πετύχει στο διαδίκτυο πριν από καιρό και αφορά μία ιστορία που εν πολλοίς, παραμένει άγνωστη.

Αυτή αφορά την ημέρα όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα μονοθέσιο της Formula 1, στο πλαίσιο ιδιωτικών δοκιμών. Σε αυτή την εικόνα που μοιράστηκε το unracedF1, ο τέως βασιλιάς φοράει αγωνιστική στολή και ποζάρει ενώ κάθεται στο αριστερό μέρος μίας Benetton B188B.

Πρόκειται για το μονοθέσιο που συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα F1 του 1988 (στην αρχική μορφή του, ως B188) και με οδηγούς τους Αλεσάντρο Νανίνι και Τιερί Μπουτσέν, κατέλαβε την τρίτη θέση στη βαθμολογία κατασκευαστών, έχοντας επτά παρουσίες στο βάθρο. Το ίδιο μονοθέσιο (ως B188B) χρησιμοποιήθηκε έχοντας μικρές αναβαθμίσεις και στο πρώτο μισό της σεζόν του 1989, με τον Νανίνι να έχει teammate τον Τζόνι Χέρμπερτ μέχρι τα μισά της χρονιάς. Είναι μάλιστα τα δικά τους ονόματα πάνω στο σασί της φωτογραφίες. Έπαιρνε ώθηση από τον DFR V8 κινητήρα της Ford Cosworth και πατούσε σε ελαστικά Goodyear.

Στη δεξιά πλευρά του σχεδιασμένου από τον σπουδαίο Ρόρι Μπιρν μονοθεσίου, βρίσκεται ο πρώην Βασιλιάς Χουσεΐν της Ιορδανίας (που η αγάπη του για το αυτοκίνητο ήταν γνωστή – το ίδιο και η εντυπωσιακή συλλογή του) με τη τέταρτη σύζυγό του, Νουρ της Ιορδανίας (γεννημένη ως Λίζα Νατζίμπ Χαλαμπάι) και οι φίλοι της Formula 1 μάλλον θα αναγνωρίζουν τις άλλες δύο φιγούρες.

Εκτός μονοθεσίου είναι ο θρύλος του σπορ και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Σερ Τζάκι Στιούαρτ και εντός κόκπιτ, βρίσκεται ο γιος του Πολ. Επίσης οδηγός αγώνων που όμως έφτασε μέχρι την F3000 και αποφάσισε νωρίς να στραφεί σε διοικητικούς ρόλους. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε (ελκώδης κολίτιδα και μετέπειτα καρκίνος του πνεύμονα), τον ανάγκασαν να αποχωρήσει από τη θέση του COO της Jaguar Racing.

Ο Σερ Τζάκι Στιούαρτ κάνει δοκιμές στην πίστα με το εν λόγω μονοθέσιο



Εκείνη την ημέρα, είχε το ρόλο του καθοδηγητή σε αυτό το ιδιωτικό τεστ που έγινε σε αεροδιάδρομο κι όχι σε πίστα. Και πρέπει να προέκυψε βάσει της στενής φιλίας ανάμεσα στον Τζάκι Στιούαρτ και τον Βασιλιά Χουσεΐν.

Μάλιστα ο Σκοτσέζος είχε αναφέρει στην αυτοβιογραφία του: «Όλα είχαν πάει καλά αλλά το να βάλουμε τον Βασιλιά στο μονοθέσιο της F1 αποδείχθηκε το εύκολο κομμάτι. Σύντομα έγινε σαφές πως το να τον βγάλουμε από αυτό θα ήταν πολύ πιο δύσκολο καθώς απολάμβανε την οδήγηση».

Δεν υπήρχε αναφορά στον Κωνσταντίνο, ούτε καταφέραμε να βρούμε κάποια περαιτέρω στοιχεία για τη δική του εμπειρία. Θα παραμείνει λοιπόν μία από εκείνες τις ιστορίες που περιορίζονται σε ένα κλικ.

I never understood this test from King Hussein in the Benetton B188B (well i assume it's the 188B). Anyone have more background info? Nice family shot with Queen Noor (Love her biography) and the family Stewart. No clue of the other guy. #RetroF1 #F1 #Benetton pic.twitter.com/qeX1pHSphy