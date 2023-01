Ράλλυ Ντακάρ: Νέα πρωτιά Λεμπ, ο Αλ-Ατίγια φοβάται μόνο την έρημο (vid)

O Αλσατός ανέβηκε στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, την ώρα που ο Νάσερ Αλ-Ατίγια εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι.

Η ένατη ειδική διαδρομή του 45ου Ράλλυ Ντακάρ περιλάμβανε άφθονες στιγμές δράσης στα αφιλόξενα εδάφη της Αραβικής Χερσονήσου, σε μία ημέρα που μπορεί να μην είχε μεγάλες ανατροπές αλλά ενίσχυσε το ενδιαφέρον στις περισσότερες κατηγορίες.

Οι αγωνιζόμενοι στη μεγαλύτερη αγωνιστική δοκιμασία του πλανήτη ξεκίνησαν την περιπέτεια της ημέρας από τη Ριάντ, με προορισμό το Χαράντ. Κάλυψαν 686 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 358 χρονομετρημένα.

Αυτοκίνητα

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ (Bahrain Raid Xtreme) ήταν ταχύτερος για τρίτη φορά φέτος, παρά την ποινή 130 δευτερολέπτων επειδή έφτασε με καθυστέρηση σε σημείο ελέγχου. Μάλιστα, η Prodrive είδε τρία Hunter στην κορυφή των χρόνων, με τον Λιθουανό Βαϊντότα Ζάλα (Teltonika Racing) στα 57 δευτερόλεπτα και τον Γκερλέν Σισερί (GCK Motorsport) στα 2 λεπτά/

Με αυτό το χρόνο και με τον Χένκ Λάτιγκαν της Toyota Gazoo Racing να αντιμετωπίζει προβλήματα με το Hilux, o εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC ανέβηκε σε θέσεις βάθρου. Έχει 21 λεπτά μπροστά του τον Βραζιλιάνο Λούκας Μοράες της Overdrive Racing, την ώρα που ο πρωτοπόρος Νάσερ Αλ-Ατίγια παραμένει πολύ μακριά. Ο Καταριανός που αγωνίζεται με το Toyota Hilux της Gazoo Racing, είναι 82 λεπτά μπροστά.

Μοτοσικλέτες

Για πρώτη φορά φέτος, είδαμε αναβάτη να κερδίζει δεύτερη ειδική διαδρομή στους δύο τροχούς! Αυτός ήταν ο Αργεντινός Λουτσιάνο Μπεναβίντες της Husqvarna, που είχε κάνει τον καλύτερο χρόνο και στην έκτη ειδική. Ακολούθησαν ο Τόμπι Πράις της Red Bull KTM και ο Σκάιλερ Χόουζ της Husqvarna όμως είναι ο Αμερικανός αυτός που κρατά τα ηνία στη γενική.

🏍️ @LBenavides77 was the winner on Stage 9⃣ and @skylerhowes110 retains the race lead by a fine margin⏱️



Full results and standings 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/AVT2HM6cxy January 10, 2023

Βέβαια η διαφορά του είναι μηδαμινή, αφού μετά από εννέα ειδικές μέσα στην έρημο, είναι μόλις 3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Πράις!

Τρίτος, στα 5 λεπτά είναι ο Κέβιν Μπεναβίντες με Red Bull KTM κι από εκεί και πέρα, στα 15 λεπτά είναι ο Γάλλος Αντριέν φαν Μπεβερέν της Monster Energy Honda και στα 18 ο teammate του, o Χιλιανός Πάμπλο Κουντανίγια και ο Αμερικανός Μέισον Κλάιν της Bas World KTM.

Dakar is @dakar 😌

See Simon Marcic’s full story, and how he ride 100km on the back rim on the latest episode of Dakar Daily on Red Bull TV 📺 👉 https://t.co/RnLnceFcx1 #Dakar2023 #Dakar pic.twitter.com/nTcnVvuv12 — Red Bull Motorsports (@redbullmotors) January 10, 2023

T3-T4-Quad

Στα Lightweight Prototypes (T3) ήταν η σειρά του Αργεντινού Δαβίδ Ζιλέ της South Racing Can-Am να τοποθετήσει εαυτόν στην κορυφή με Can-Am Maverick XRS. Μόλις 2 δευτερόλεπτα πιο αργός ήταν ο Βέλγος Γκιγιόμ ντε Μεβιού της GRally Team και 12 ο Μιτς Γκάθρι της Red Bull Off-Road Junior Team.

Στη γενική ο ντε Μεβιού εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι, αν και δύο αντίπαλοί του είναι σε απόσταση βολής – αμφότεροι της Red Bull Off-Road Junior Team. Στα 12 λεπτά είναι ο Όστιν Τζόουνς και στα 13 ο Σεθ Κιντέρο.

Στα T4 ταχύτερος ήταν o Πολωνός Ερίκ Γκοκζάλ της EnergyLandia που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, με τον Ρόκας Μπατσιούσκα της Red Bull Can-Am μόλις 46 δευτερόλεπτα πιο αργό. Στη γενική τους συναντάμε με αντίστροφη σειρά και τον Λιθουανό να έχει προβάδισμα 5 λεπτών και 37 δευτερολέπτων.

Όσο για τις «γουρούνες», ο πρώτος χρόνος ανήκε στον Λιθουανό Λαϊσβίντας Κάνσιους της Story Racing S.R.O. O Αλεξάντρ Ζιρού της Yamaha Racing – SMX ήταν τέταρτος, όμως ο Γάλλος παραμένει το ακλόνητο φαβορί, αφού είναι σχεδόν 80 λεπτά μπροστά!

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων-βαρών όσο περνούσε η ειδική άλλαζαν και οι ισορροπίες. Τα προβλήματα του Τσέχου Μάρτιν Ματσίκ της MM Technology και του Ολλανδού Μάρτιν Φαν ντερ Μπρινκ της Eurol Team De Rooy Iveco επέτρεψαν στον Ολλανδό Γιάνους φαν Κάστερεν της Boss Machinery Team De Rooy Iveco να σημειώσει τον καλύτερο χρόνο.

Και κυρίως, στον Αλές Λοπρές της Instaforex Loprais Praga να παραμείνει πρώτος γενικής παρότι η ημέρα είχε ξεκινήσει στραβά. Ο Τσέχος έχει προβάδισμα 11 λεπτών, σε μία κατηγορία όπου όλα είναι ανοιχτά.

Η επόμενη ημέρα

H δέκατη ειδική διαδρομή απλώνεται βαθιά στο Empty Quarter. Τα πληρώματα καλούνται να καλύψουν συνολικά 623 χιλιόμετρα, όμως από αυτά, χρονομετρημένα θα είναι μόλις τα 114 – είναι η μικρότερη σε μήκος ειδική διαδρομή.

Όμως δεν είναι βόλτα στο πάρκο αφού τα αμμώδη εδάφη κρύβουν παγίδες. Όσοι φτάσουν ξεκούραστα στο τερματισμό, θα κερδίσουν σε δυνάμεις ενόψει των δύο μαραθωνίων ειδικών διαδρομών που ακολουθούν. Κοινώς, ακόμα μπορεί να αλλάξουν όλα!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Κώστα Παστρίμα να συνομιλεί με τον Βασίλη Ορφανό, ο οποίος εξηγεί τις προκλήσεις του δυσκολότερου αγώνα στον πλανήτη!

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool