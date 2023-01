Τζιανλούκα Βιάλι: H Formula 1 «αποχαιρετά» ένα φίλο

Ο CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, μίλησε για την απώλεια του βετεράνου Ιταλού ποδοσφαιριστή.

Η είδηση του θανάτου του Τζιανλούκα Βιάλι βύθισε σε πένθος τον παγκόσμιο αθλητισμό – όχι μόνο τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Όχι τυχαία, μία τόσο επιδραστική προσωπικότητα δεν θα μπορούσε να μην έχει «αγγίξει» και τη Formula 1.

Ο Ιταλός στράικερ που έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο, συνδεόταν με στενή φιλία με τον CEO της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Στέφανο Ντομενικάλι. Μία φιλία που είχε γεννηθεί όταν ακόμα ο Ιταλός μάνατζερ ήταν στη Scuderia Ferrari.

Μάλιστα, ο Βιάλι είχε επισκεφτεί τα κεντρικά της F1 πριν από 15 μήνες, όπου είχε πάρει εκ των έσω μία γεύση από τη νέα εποχή του σπορ που θα ξεκινούσε τον Μάρτιο του 2022.

Stefano Domenicali:



We have lost an incredible man with the passing of Gianluca Vialli. He was an amazing talent - kind, caring and generous with a love for life. He was a friend and I will miss him hugely. Our thoughts and prayers are with his family at this very sad time. pic.twitter.com/zPDLy1TRWU