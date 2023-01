Ο τέσσερις φορές νικητής του Ράλλυ Ντακάρ είναι ήδη το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία των αυτοκινήτων.

Μία ακόμα συναρπαστική ημέρα στο πλαίσιο του 45ου Ράλλυ Ντακάρ πέρασε στην ιστορία, με πληρώματα και αναβάτες να κάνουν άλλο ένα loop γύρω από τη Χαΐλ. Συγκεκριμένα, η πέμπτη ειδική διαδρομή είχε 646 χιλιόμετρα, τα 375 εκ των οποίων ήταν χρονομετρημένα.

Και στο φινάλε της, είδαμε την κορυφή της γενικής κατάταξης να αλλάζει χέρια σε δύο κατηγορίες: στις μοτοσικλέτες και τα T3 (Lightweight Prototypes). Ας τα δούμε όλα αναλυτικά!

Jump in the Audi RS Q e-tron for a quick drive with @mattiasekstroem and @audisport #Dakar2023 pic.twitter.com/C1dVu7y3SL — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2023

Αυτοκίνητα

Ο περυσινός νικητής Νάσερ Αλ-Ατίγια έκανε ένα ακόμα βήμα προς την επιτυχή υπεράσπιση του τίτλου του στο Ράλλυ Ντακάρ, κερδίζοντας την ΕΔ5. Ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing πάτησε γκάζι στο δεύτερο μισό της και απέκτησε προβάδισμα σχεδόν 2 λεπτών από τον πλησιέστερο αντίπαλο. Έτσι, διεύρυνε και το προβάδισμά του στη γενική κατάταξη στα 22 λεπτά!

Πίσω από το Hilux ήταν και δύο Audi RS Q e-tron E2 – για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στις θέσεις #2 και #3, απλά με αντίστροφη σειρά. Τον δεύτερο καλύτερο χρόνο τον έκανε ο Κάρλος Σάινθ ενώ τον τρίτο ο Στεφάν Πετερανσέλ. Πρέπει να σημειωθεί πως μετά από απόφαση των διοργανωτών και στην προσπάθεια... ισονομίας ανάμεσα στα ηλεκτρικά και τα αγωνιστικά με κινητήρα αγωνιστικής καύσης, επετράπη η αύξηση ισχύος στα T1.U.

Όμως είναι ο Γάλλος αυτός που είναι ψηλότερα στη γενική, καθώς είναι δεύτερος, με τον Ισπανό τέταρτο. Ανάμεσά τους έχουν τον Γιαζίντ Αλ Ράτζι, με το Hilux της Overdrive Racing, που έχασε λίγο χρόνο σε αυτή την ειδική.

Ο μεγάλος χαμένος ήταν ο νικητής της ΕΔ4, Σεμπαστιέν Λεμπ, που ηττήθηκε από έναν αμμόλοφο, με αποτέλεσμα το Hunter της Prodrive να τουμπάρει στο πλάι.

Όταν το αγωνιστικό επανήλθε σε φυσιολογική θέση, ο Αλσατός και ο συνοδηγός του επιδιόρθωσαν τη ζημιά σε ένα τροχό και επέστρεψαν στη μάχη, έχοντας χάσει περίπου 20 λεπτά.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς είχαμε πάλι διαφορετικό νικητή – έχουμε δει άλλο όνομα στην κορυφή τόσο στις πέντε ειδικές διαδρομές όσο και στον πρόλογο! Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Γάλλου Αντιέν φαν Μπεβερέν της της Monster Energy Honda Team να σημειώσει την καλύτερη επίδοση.

Μόλις 13 δευτερόλεπτα πίσω του ήταν ο teammate του, Χιλιανός, Χοσέ Ιγκνάσιο Κορνέγιο Φλορίμο. Ακολούθησαν οι συνήθεις ύποπτοι Τόμπι Πράις της Red Bull KTM, Μέισον Κλάιν της Bas World KTM και Σκάιλερ Χόουζ της Husqvarna.

Ο μέχρι πρότινος πρωτοπόρος, ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς της Red Bull GasGas, έχασε σχεδόν 27 λεπτά και κατρακύλησε στην όγδοη θέση της γενικής.

🏍 After Stage 5 - won by @A_Vanbeveren - the overall standings see @skylerhowes110 now in the lead by just over 2 minutes.



Full results and standings 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/PsOw1SFI7x — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2023

Εκεί πέρασε για πρώτη φορά ο Αμερικανός Χόουζ, με τον Αυστραλό Πράις στα 2 λεπτά και τον Αργεντινό Κέβιν Μπεναβίντες με Red Bull KTM στα 5.

T3-T4-Quad

Αλλαγή στην κορυφή είχαμε και στα Lightweight Prototypes (T3). O Σεθ Κιντέρο της Red Bull Off-Road Junior Team έσπασε το ρόδι για φέτος, με τον Τσαλέκο Λόπeζ της Red Bull Can-Am και τον Όστιν Τζόουνς της Red Bull Off-Road Junior Team να συμπληρώνουν το Top-3.

Όμως κανένας εξ αυτών δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Ούτε είναι πια ο Μίτσελ Γκάθρι που πέρασε 3 ώρες ακινητοποιημένος στη μέση της ειδικής. Προηγείται πια ο Γκιγιόμ ντε Μεβιού της GRally Team, παρότι είχε τον τέταρτο χρόνο της ημέρας, με τους Τζόουνς και Κιντέρο να τον ακολουθούν.

Στα T4 ταχύτερος ήταν o Λιθουανός Ρόκας Μπατσιούσκα της Red Bull Can-Am αλλά η κορυφή εξακολουθεί να ανήκει στον Βραζιλιάνο Ροντρίγκο Λούπι ντε Ολιβέιρα της South Racing Can-Am.

Όσο για τις «γουρούνες», εκεί μπορεί ο Αργεντινός Φρανσίσκο Μορένο Φλόρες με Dragon να έδωσε τέλος στο σερί του Αλεξάντρ Ζιρού, όμως ο Γάλλος της Yamaha Racing – SMX, παραμένει σχεδόν 40 λεπτά μπροστά!

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων-βαρών, ο Τσέχος Αλές Λοπρές της Instaforex Loprais Praga ήταν το αφεντικό. Σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και διεύρυνε, έστω και κατά 16 δευτερόλεπτα, τη διαφορά από τον δεύτερο της ΕΔ5 αλλά και της γενικής, Ολλανδό Μίχελ φαν ντερ Μπρινκ της Eurol Tem De Rooy Iveco.

'Today's adventurers are consumed by the passion to surpass what has already been achieved' - Thierry Sabine 🏍 🚚 🚗#Dakar2023 pic.twitter.com/UGxpQ21rrO — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2023

Η επόμενη ημέρα

Η έκτη ειδική διαδρομή του φετινού Ράλλυ Ντακάρ περιλάμβανε 877 χιλιόμετρα και θα ήταν η μεγαλύτερη σε μήκος στη μάχη του 2023. Όμως οι πλημμύρες ανάγκασαν τους διοργανωτές να αλλάξουν την τοποθεσία του μπιβουάκ και να κόψουν 100 χιλιόμετρα από τη συνολική απόσταση. Τα χρονομετρημένα όμως, παραμένουν 466, με τους αγωνιζόμενους να αφήνουν πίσω τη Χαΐλ και να βάζουν πλώρη για το Αλ Νταβάντμι.



Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Κώστα Παστρίμα να συνομιλεί με τον Βασίλη Ορφανό, ο οποίος εξηγεί τις προκλήσεις του δυσκολότερου αγώνα στον πλανήτη!

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool