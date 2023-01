Η Γαλλική ομάδα έγινε η τέταρτη κατά σειρά που γνωστοποίησε την ημερομηνία αποκαλυπτηρίων του μονοθεσίου της για τη φετινή σεζόν της F1.

Απομένουν δύο μήνες για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023 και σιγά-σιγά μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ σχετικά με τα αποκαλυπτήρια των φετινών μονομάχων. Μετά τις Aston Martin F1, Scuderia Ferrari και Scuderia AlphaTauri, η Alpine έγινε η τέταρτη από τις δέκα ομάδες που αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης του νέου της «όπλου».

Το όνομά της θα είναι A523 αφού συνεχίζεται το μοτίβο ονοματοδοσίας και πίσω από το τιμόνι θα έχει δύο Γάλλους οδηγούς: τον Εστεμπάν Οκόν και τον Πιερ Γκασλί.

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH