Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Πελέ, και ο 7 φορές πρωταθλητής της F1, Μίκαελ Σουμάχερ μοιράστηκαν πριν από 16 χρόνια μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου θρηνεί το θάνατο του Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο ή όπως έγινε γνωστό το όνομά του σε όλο τον πλανήτη, Πελέ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Ο Βραζιλιάνος ήταν ένας εκ των πιο αγαπητών φυσιογνωμιών στον κόσμο και τα μηνύματα στήριξης προς την οικογένειά του ήταν αμέτρητα.

Ο Πελέ έφυγε την ημέρα που συμπληρώθηκαν 9 χρόνια από το ατύχημα που είχε ο Μίκαελ Σουμάχερ και είχε ως αποτέλεσμα να τον αλλάξει για πάντα. Οι δύο αθλητές έχουν γράψει τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου και της Formula 1. Όμως συνδέονται και με ένα ακόμη ιστορικό γεγονός.

Το Grand Prix Βραζιλίας του 2006 ήταν το τελευταίο του Σουμάχερ στη Formula 1 (μέχρι να επιστρέψει το 2010). Ο Γερμανός εκείνη την ημέρα «έλεγε αντίο» στo σπορ, όμως πριν ξεκινήσει ο αγώνας δέχθηκε μία σημαντική διάκριση.

Ο Πελέ του απένειμε ένα τρόπαιο ως βραβείο στον Σουμάχερ για τα επιτεύγματα της καριέρας του στη Formula 1 και όχι μόνο. Σε εκείνον τον αγώνα ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση για να τερματίσει στην 4η θέση, έχοντας υποστεί στα πρώτα στάδια του Grand Prix κλατάρισμα ελαστικού. Τον αγώνα, είχε κερδίσει ο teammate του στη Scuderia Ferrari, Φελίπε Μάσα.

When Pelé presented Michael Schumacher with a lifetime achievement award at Interlagos in 2006 🐐💛🐐 pic.twitter.com/Mdvf2o5duQ