Πέρασαν εννέα χρόνια από την ημέρα που ο Μίκαελ Σουμάχερ, ένας άνθρωπος που έγινε συνώνυμος με την F1, άλλαξε για πάντα.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ μπορεί να χαρακτηριστεί δικαίως ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στην ιστορία. Ο Γερμανός πολυπρωταθλητής της Formula 1 κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του σπορ και στα χρόνια που αγωνίστηκε η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε στη... στρατόσφαιρα. Τα ρεκόρ που πέτυχε, σε συνδυασμό με τη δημοφιλία του, τον έκαναν έναν σούπερ σταρ τεραστίων διαστάσεων και πρότυπο πολλών παιδιών που ήθελαν να ακολουθήσουν τα βήματά του.

Ο Γερμανός πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το 1991 και εδραιώθηκε αμέσως στη Formula 1. Το 1994 πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα και κατάφερε να επαναλάβει τον θρίαμβο την επόμενη χρονιά. Το 1996 επέλεξε να κάνει το μεγάλο βήμα για τη Scuderia Ferrari, κάτι που αποδείχτηκε η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Η ιταλική ομάδα βρισκόταν σε μια διαδικασία αναδόμησης και μαζί με τον Γερμανό χτίσανε κάτι μοναδικό. Κάθε χρόνο υπήρχε βελτίωση και μάχη, με το πρωτάθλημα όμως να μην έρχεται ακόμα. Όλα άλλαξαν το 2000 όταν στο GP Ιαπωνίας ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε τη νίκη και παράλληλα το πρώτο του πρωτάθλημα στη Formula 1 με τη Ferrari. Έκτοτε ξεκίνησε η δυναστεία της Scuderia που διήρκησε μέχρι το 2004. To 2006 διεκδίκησε το τελευταίο του πρωτάθλημα αλλά δεν κατάφερε να το κατακτήσει. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς, αποσύρθηκε για πρώτη φορά από την ενεργό δράση.

Η μεγάλη επιστροφή έγινε το 2010 με τη Mercedes. H «φλόγα έκαιγε» ακόμα μέσα του και η δίψα του για τους αγώνες δεν έφυγε ποτέ. Όμως η γερμανική ομάδα δεν ήταν έτοιμη να προσφέρει μονοθέσιο-νικητή στον Σουμάχερ. Στα τρία χρόνια που αγωνίστηκε με την ομάδα κατάφερε να ανέβει μία φορά στο βάθρο και στο Grand Prix Βραζιλίας του 2012 «είπε αντίο» στη Formula 1 για δεύτερη φορά.

