Με μεγάλο ενθουσιασμό περιμένει ο πρώην πρωταθλητής της F1 Τζένσον Μπάτον το 2023 και κάνει πρόβλεψη για τη σεζόν.

Το 2022 η Formula 1 μπήκε σε μία νέα εποχή. Οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς μας χάρισαν μια νέα γενιά μονοθεσίων, πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Η Red Bull Racing ήταν αυτή που έκανε την καλύτερη δουλειά από όλες τις ομάδες και έδωσε την ευκαιρία στον Μαξ Φερστάπεν να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του.

Μαζί με τα νέα μονοθέσια, άλλαξαν οι κανονισμοί στην εξέλιξη των μονοθεσίων, με στόχο τα επόμενα χρόνια οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες να μικρύνουν. Αυτό πιστεύει ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Τζένσον Μπάτον, σύμφωνα με όσα είπε στο «Any Driven Monday» του Sky Sports.

«Οι νέοι κανονισμοί θα έχουν αντίκτυπο τα επόμενα δύο χρόνια. Ακόμα και για τις ομάδες που είναι στις πίσω θέσεις, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να τις βλέπουμε να μάχονται για νίκες. Δεν υπάρχει λόγος για να μην το κάνουν, ειδικά αν έχουν το κατάλληλο προσωπικό και οδηγούς. Όλα είναι πλέον πιθανά», ανέφερε ο Βρετανός πρωταθλητής του 2009.

Οι Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν τη Red Bull Racing, όμως κατάφεραν να πάρουν νίκες. Στόχος τους για το 2023 είναι να μπουν στη μάχη του τίτλου, εκμεταλλευόμενες το πλεονέκτημα που έχουν στη χρήση της αεροδυναμικής σήραγγας και του CFD. H Red Bull Racing έχει ακόμη μεγαλύτερο μειονέκτημα από αυτό που προβλέπουν οι κανονισμοί, λόγω της τιμωρίας της FIA για την παραβίαση του budget cap το 2021.

Ο Μπάτον πιστεύει πως το 2023 οι μάχη για τον τίτλο θα είναι ανάμεσα σε τρεις ομάδες: «Τρεις ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα θα ήταν τρομερό. Μας αρέσει όταν είναι ολοένα και περισσότερες ομάδες στη μάχη του πρωταθλήματος. Όταν οδηγοί από την ίδια ομάδα είναι στη μάχη του τίτλου είναι ωραίο, αρκεί να έχουμε καλούς αγώνες. Αλλά θέλουμε και άλλες ομάδες. Θέλουμε τις ομάδες να μάχονται μεταξύ τους, θέλουμε τον Χόρνερ εναντίον του Βολφ εντός κι εκτός πίστας. Η τελευταία φορά που είχαμε τρεις μάχες στη μάχη του τίτλου ήταν το 2010 ανάμεσα σε Ferrari, McLaren και Red Bull. Πιστεύω πως του χρόνου θα δούμε μία επική σεζόν».

