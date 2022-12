Ο οδηγός της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ, μίλησε για το απαιτητικό 2022 και έστειλε το μήνυμά του για την επόμενη χρονιά της F1.

To 2022 o Σέρχιο Πέρεζ είχα μία από τις καλύτερες σεζόν του στη Formula 1. O Μεξικανός κέρδισε δύο Grand Prix σε Μονακό και Σιγκαπούρη, παρουσιάζοντας ένα σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με το 2021. Στη βαθμολογία, πάλεψε με τον Σαρλ Λεκλέρ για τη δεύτερη θέση, όμως έχασε τη μάχη στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Ο Πέρεζ είχε πολλά σκαμπανεβάσματα εντός της σεζόν, όμως έμεινε συνολικά πολύ ικανοποιημένος με την απόδοσή του. Στο πλαίσιο του γκαλά απονομής βραβείων της FIA στην Μπολόνια της Ιταλίας, o 32χρονος ανέφερε: «Η σεζόν ξεκίνησε πολύ δύσκολα με πολλά προβλήματα αξιοπιστίας που αντιμετωπίσαμε. Αργότερα όμως ήμασταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Ήμασταν πάρα πολύ σταθεροί. Είχαμε και κακούς αγώνες που μας έφεραν πίσω από τον Μαξ. Πήραμε όμως πολλά καλά αποτελέσματα, βάθρα και νίκες. Στους τελευταίους οκτώ αγώνες η σεζόν μου βελτιώθηκε σημαντικά. Είχα μια πολύ έντονη μάχη με τον Λεκλέρ για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα».

Το 2022 ήταν η δεύτερη σεζόν του Μεξικανού στη Red Bull Racing και παραδέχεται πως ένιωθε πολύ καλύτερα: «Τα πράγματα το 2022 ήταν πολύ καλύτερα. Το να πας σε μια νέα ομάδα είναι δύσκολο, ειδικά όταν το κάνεις εν μέσω της πανδημίας. Δεν ήταν εύκολο να μάθω όλους τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά το 2022 ήταν ξεκάθαρα μια πολύ διαφορετική εμπειρία».

Όσο για τις βλέψεις που έχει για το 2023, ο Πέρεζ ανέφερε: «Νιώθω πως τα πράγματα γίνονται ολοένα και καλύτερα».

