O Μαξ Φερστάπεν ρωτήθηκε για το «αιώνιο ερώτημα» σχετικά με τον σύγχρονο GOAT του ποδοσφαίρου και έδωσε τη δική του εκδοχή.

To Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022 στο Κατάρ ολοκληρώθηκε με την Αργεντινή να κερδίζει τη Γαλλία σε έναν τελικό θρίλερ. Σε ηλικία 35 ετών, Λιονέλ Μέσι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και κατέκτησε το Μουντιάλ έπειτα από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες. Έτσι, πρόσθεσε ακόμα μία κατάκτηση τροπαίου στην πλούσια και μεγαλειώδης καριέρα του.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου «τελείωσε» το θέμα του GOAT (καλύτερος όλων των εποχών) στα social media, χρίζοντας τον Μέσι ως τον καλύτερο στην ιστορία. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του Αργεντίνου, το αντίπαλο δέος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι δύο ποδοσφαιριστές μεγαλούργησαν εντός γηπέδων τον 21ο αιώνα και για πολλά χρόνια μονοπώλησαν το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας».

