Από τους 20 πιλότους στο grid της F1, τρεις είχαν προβλέψει τις ομάδες που αναμετρήθηκαν στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Όταν καλείσαι να κάνεις προβλέψεις για ένα αθλητικό γεγονός, πρώτος κανόνας είναι να αφήνεις το συναίσθημα στην άκρη και να μιλάς με τη λογική. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκαναν οι οδηγοί της Formula 1!

Καθώς η δική τους τελευταία ημέρα στη… δουλειά, δηλαδή το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, είχε συμπέσει με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, είχαν κληθεί να μοιραστούν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με την Εθνική Ομάδα που θα κατακτούσε το τρόπαιο.

Οι περισσότεροι προέρχονταν από χώρες που συμμετείχαν στο Μουντιάλ άρα η απάντησή τους ήταν αναμενόμενη. Ενδιαφέρον είχαν οι απαντήσεις όσων δεν είδαν τις εθνικές τους ομάδες να μάχονται στο Κατάρ, ο Μικ Σουμάχερ «χάλασε» το παιχνίδι ενώ μόνο ένας οδηγός είχε τη διορατικότητα να κοιτάξει και πέρα από το εθνικό συμφέρον!

Ο λόγος για τον Σέρχιο Πέρεζ, που πρώτα απάντησε με την καρδιά επιλέγοντας το Μεξικό αλλά αμέσως, πρυτάνευσε η λογική και έδωσε και δεύτερη επιλογή – την τελική θριαμβεύτρια Αργεντινή.

Δείτε όλες τις προβλέψεις στο video που ακολουθεί…

🏎️ x ⚽️



Our grid predicts the winners of the World Cup! 👀#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/dyaPIAowrs