Η Aston Martin έγινε η πρώτη ομάδα της F1 που ανακοίνωσε την ημερομηνία παρουσίασης του μονοθεσίου της για την επόμενη αγωνιστική σεζόν!

Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί το 2022 η Aston Martin ανακοίνωσε το πλάνο της για την παρουσίαση του μονοθεσίου της για το 2023. Όπως γνωστοποίησε μέσω social media η βρετανική ομάδα, θα αποκαλύψει την AMR23 στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα.

Η ομάδα του Σίλβερστον έγινε η πρώτη του grid που επισημοποιεί τα αποκαλυπτήρια του νέου της αγωνιστικού δημιουργήματος. Ο Λανς Στρολ παραμένει στις τάξεις το 2023 παραμένει αλλά δίπλα του θα έχει τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος έρχεται από την Alpine για να καλύψει το κενό που άφησε ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Ισπανός δοκίμασε το πράσινο μονοθέσιο του 2022 στις δοκιμές ελαστικών της Pirelli στο Άμπου Ντάμπι.

Το 2022 η Aston Martin τερμάτισε στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, ισοβαθμώντας με την Alfa Romeo που ήταν 6η. Στόχος της είναι να κάνει ένα βήμα παραπάνω την επόμενη χρονιά και να καταφέρει να πλησιάσει τις κορυφαίες ομάδες.

Μόλις δέκα ημέρες μετά την παρουσίαση, η AMR23 μαζί με τα εννέα ακόμη μονοθέσια του grid, θα πατήσουν πίστα για πρώτη φορά για το επίσημο χειμερινό τεστ της Formula 1 που θα γίνει στο Μπαχρέιν.

