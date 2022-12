O νέος ρόλος του Μάικλ Μάσι

Ο αμφιλεγόμενος πρώην Διευθυντής Αγώνων της F1, έχει πλέον πολλαπλές θέσεις στο motorsport της Αυστραλίας.

Αντιδρώντας στην απέραντη τοξικότητα των social media αλλά και το «άδειασμα» από τον νέο πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ) που έριξε πάνω του ευθύνες για το φινάλε της Formula 1 για το 2021, ο Μάικλ Μάσι αποφάσισε να αφήσει τη θέση του στη FIA.

Επέστρεψε στην πατρίδα του στην Αυστραλία, για μία «νέα αρχή», δίχως να μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για το παρασκήνιο του φινάλε του περυσινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, καθώς δεσμεύεται με συμφωνία εχεμύθειας.





Με την απουσία του να είναι αισθητή στην F1 παρότι μόνο για τον ένα ρόλο του στην FIA, αυτόν του διευθυντή αγώνων, τοποθετήθηκαν δύο αντικαταστάτες, με αρωγό ειδικό σύμβουλο και απομακρυσμένη ομάδα, ο Μάσι επέστρεψε σε σημαντικούς ρόλους στο motorsport της Αυστραλίας.

Η νέα σελίδα στην καριέρα του τον βρήκε Πρόεδρο της Κομισιόν των V8 Supercars που είναι ίσως ο πιο δημοφιλής θεσμός στην χώρα των καγκουρό. Παράλληλα έγινε μέλος του Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού αλλά καθώς τον γνωρίσαμε με πολλαπλές αρμοδιότητες, έτσι και τώρα, δεν αρκείται στα παραπάνω.

Ο Μάσι ανέλαβε και το ρόλο του Διευθυντή Συμβουλίου Karting της Αυστραλίας, τον οποίο θα μοιράζεται με τη Μελίσα Χόλζμπεργκερ.



Karting Australia has announced the appointment of Michael Masi to its Board of Directorshttps://t.co/02bILH3kDN