Οι επίσημες ώρες διεξαγωγής των Grand Prix της F1 για το 2023 δημοσιεύθηκαν με την αγώνα στο Λας Βέγκας να αλλάζει τα δεδομένα.

Το αρχικό πρόγραμμα της Formula 1 για την επόμενη χρονιά περιλάμβανε τον αριθμό ρεκόρ των 24 αγώνων. Σε συνδυασμό με τους έξι Αγώνες Σπριντ, ο αριθμός εκτοξεύεται τους 30 αγώνες σε μία χρονιά, με αποτέλεσμα να θυμίζει καλεντάρι του πρωταθλήματος NASCAR. Ωστόσο έχουν ήδη δημιουργηθεί προβλήματα, με το Grand Prix Κίνας να έχει ματαιωθεί λόγω της Covid-19. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν θα αντικατασταθεί ο αγώνας.

Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος ήταν η ώρα διεξαγωγής των Grand Prix για το 2023. Τώρα τα μάθαμε, με τις FIA και FOM πραγματοποιούν ορισμένες αλλαγές. Επιπλέον, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, θα έχουμε αγώνα που θα διεξαχθεί Σάββατο.

Η σεζόν ξεκινά με το GP Μπαχρέιν, στο οποίο τα κόκκινα φώτα θα σβήσουν στις 17:00 ώρα Ελλάδος, ενώ στις 19:00 θα δοθεί η εκκίνηση του GP Σαουδικής Αραβίας. Ο αγώνας στο Κατάρ θα διεξαχθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδος, ενώ ο τελικός του Άμπου Ντάμπι στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Όλοι οι ευρωπαϊκοί αγώνες θα διεξαχθούν στις 16:00 ώρα Ελλάδος, όπως άλλωστε συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, είναι το μοναδικό Grand Prix που θα ξεκινήσει στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε εκκίνηση στις 21:30 ώρα Ελλάδος για τον αγώνα στο Μαϊάμι, 20:00 για τον αγώνα στον Καναδά, 21:00 για τον αγώνα στο Τέξας, 22:00 για το GP Μεξικού, ενώ στο Σάο Πάολο, τα κόκκινα φώτα θα σβήσουν στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Ωστόσο, το Grand Prix Λας Βέγκας θα είναι το μοναδικό στο καλεντάρι στο οποίο ο αγώνας θα διεξαχθεί Σάββατο βράδυ! Αυτό βέβαια θα αφορά τοπική ώρα αφού στη δική μας ώρα, η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 8:00 το πρωί της Κυριακής. Αυτό σημαίνει πως το αγωνιστικό τριήμερο στον αγώνα της Νεβάδα, θα ξεκινήσει την Πέμπτη.

Πρωινό ξύπνημα θα έχουμε στα Grand Prix Αυστραλίας και Ιαπωνίας, με τους δύο αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για τις 7:00 ώρα Ελλάδος.

Incredible races, gutsy moves, drama and action galore! 🎬



We look back on a revolutionary year of racing, and the memories made to last a lifetime! 🤩#F1