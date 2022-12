Από τη Σαουδική Αραβία και τη Τζέντα θα ξεκινήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 το 2024, με τον λόγο να μην είναι ούτε εμπορικός αλλά ούτε και αγωνιστικός.

Το 2021 είδαμε για πρώτη φορά το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας στη Formula 1 - τότε ήταν ο προτελευταίος αγώνας της σεζόν. Για το 2022, η μάχη του σιρκουί της Τζέντα μεταφέρθηκε στην αρχή της χρονιάς όντας ο δεύτερος αγώνας μετά την πρεμιέρα του Μπαχρέιν. Το συμβόλαιο της Liberty Media με την Αραβική χώρα έχει διάρκεια 10 χρόνων, με το αρχικό πλάνο να προβλέπει τη μετακίνηση του αγώνα στην υπό κατασκευή πόλη Κιντιγιά, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Το 2023 το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας θα φιλοξενήσει και πάλι το δεύτερο αγώνα της σεζόν, όμως αυτό αναμένεται να αλλάξει από το 2024. Εκείνη τη χρονιά, αρχικά ήταν προγραμματισμένο το πρωτάθλημα της Formula 1 να ξεκινήσει από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη.

Όμως τα σχέδια άλλαξαν και αυτό ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές του αγώνα του Άλμπετ Παρκ! Σε ανακοίνωσή της, η πολιτεία της Βικτώρια της Αυστραλίας, αναφέρει πως ο αγώνας στη Μελβούρνη επεκτάθηκε μέχρι το 2037 και θα φιλοξενήσει στο διάστημα αυτό τέσσερις φορές τον εναρκτήριο αγώνα του σπορ. Όμως αυτό δεν θα συμβεί το 2024, μιας και πρώτος αγώνας είναι αυτός στην Τζέντα.

Ο λόγος που η Σαουδική Αραβία θα έχει το πρώτο Grand Prix του 2024, είναι η μουσουλμανική γιορτή νηστείας, το Ραμαζάνι. Εκείνη τη χρονιά θα γιορτάζεται από τις 10 Μαρτίου έως τις 8 Απριλίου και οι Άραβες ζήτησαν ο αγώνας τους να μη γίνει αυτή την περίοδο. Πράγμα που σημαίνει πως η πρεμιέρα της μεθεπόμενης σεζόν, θα είναι νωρίς, όπως θα συμβεί και το 2023.

Το πρώτο Grand Prix της προσεχούς σεζόν θα είναι στο Μπαχρέιν, το τριήμερο 3-5 Μαρτίου, ενώ οι χειμερινές δοκιμές θα διεξαχθούν στην ίδια πίστα το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα έχει προς ώρας 23 αγώνες, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί αν θα αντικατασταθεί το ματαιωμένο Grand Prix Κίνας.

MAX VERSTAPPEN WINS A THRILLER IN JEDDAH!



The defending champ gets redemption from his DNF in the opening race and scores the victory in the #SaudiArabianGP!#F1 pic.twitter.com/gGS7RJBWAl