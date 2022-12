Ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ, είναι πεπεισμένος πως ο Φρεντ Βασέρ θα πετύχει στο ρόλο του επικεφαλής της ομάδας στην F1.

To 2023 η Scuderia Ferrari θα έχει στις τάξεις της έναν νέο επικεφαλής για να ηγηθεί της προσπάθειες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της Formula 1. O Φρεντ Βασέρ θα αντικαταστήσει τον Ματία Μπινότο και θα γίνει ο πέμπτος διαφορετικός διευθυντής τα τελευταία 10 χρόνια.

Η αλλαγή αυτή θα φέρει νέο αέρα στο εσωτερικό της Ferrari, που θέλει να πραγματοποιήσει μία καλύτερη σεζόν από του 2022. Σύμφωνα με τον Κάρλος Σάινθ, ο Βασέρ θα κάνει καλό στην ομάδα και θα της δώσει επιπλέον κίνητρο ενόψει του 2023.

«Όταν ένα νέο μέλος έρχεται στην ομάδα, φέρνει μαζί του επιπλέον κίνητρο γιατί θέλει να αποδώσει καλά για τον ίδιο και την ομάδα. Πρέπει να του δώσουμε χρόνο να κατανοήσει πως λειτουργεί η ομάδα και τι αλλαγές χρειάζονται. Η Ferrari είναι ένας τεράστιος οργανισμός και θα του πάρει χρόνο. Δεν μπορούν να γίνουν όλα από τη μία ημέρα στην άλλη», είπε ο Ισπανός.

