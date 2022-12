Η Mercedes-AMG θα ξεκινήσει σύντομα τις συζητήσεις με τον Λιούις Χάμιλτον ώστε οι δύο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για τα επόμενα χρόνια.

Το συμβόλαιο του Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes-AMG ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023, όμως θέλουν από τώρα να «κλείσουν» νέα συμφωνία που θα κρατήσει τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο Μπράκλεϊ. Ο 37χρονος Βρετανός είναι μέλος της Mercedes από το 2013, ενώ συνδέεται με το γερμανικό κολοσσό από την περίοδο που ήταν οδηγός των Ακαδημιών της McLaren.

O Χάμιλτον ανανέωσε για δύο χρόνια το συμβόλαιό του με τη Mercedes το καλοκαίρι του 2021. Είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, μονοετής επέκταση στην προηγούμενη συμφωνία.

Εδώ και αρκετούς μήνες πραγματοποιούνται συζητήσεις ώστε να ανανεωθεί ξανά η άκρως επιτυχημένη συνεργασία των δύο πλευρών. Ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ, επιβεβαίωσε στο podcast της Formula 1 με τίτλο «Beyond the Grid», πως οι συζητήσεις ανανέωσης με τον σούπερ σταρ οδηγό του, θα ξεκινήσουν μέσα στο χειμώνα.

«Οι υποχρεώσεις μας για το χειμώνα είναι πολλές. Σίγουρα όμως το συμβόλαιο του Λιούις είναι ένα από τα θέματα που θα ασχοληθούμε το χειμώνα. Σίγουρα θα μείνει στην ομάδα. Ο Λιούις είναι μέρος της ομάδας και η ομάδα είναι μέρος του Λιούις. Δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχίσουμε μαζί», είπε ο Αυστριακός.

Ένας από τους λόγους που σύμφωνα με τον Βολφ ο Χάμιλτον θα παραμείνει, είναι η τεράστια επιθυμία του για ακόμη περισσότερες νίκες: «Πιστεύω πως μία από τις αρετές του Λιούις είναι το ότι πάντα διψάει για διακρίσεις και θέλει να κερδίζει. Είναι ένας φοβερός αθλητής, με τεράστιο κίνητρο και αποφασιστικότητα».

