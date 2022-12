Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μίλησε για τα λάθη της ομάδας του στο σχεδιασμό της W13 και το γεγονός πως είναι σίγουρος πως διαθέτει το καλύτερο προσωπικό της F1 στο εργοστάσιο.

Έπειτα από την κατάκτηση οκτώ συνεχόμενων πρωταθλημάτων, η Mercedes-AMG προσγειώθηκε απότομα το 2022, μπαίνοντας με το αριστερό στη νέα εποχή της Formula 1. H γερμανική ομάδα δεν κατασκεύασε ένα μονοθέσιο που θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη χειρότερη σεζόν της από το 2013.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να στήσει το μονοθέσιο ώστε να αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η εξιλέωση ήρθε στη Βραζιλία, εκεί που ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του αλλά και της Mercedes στο 2022.

Η γερμανική ομάδα τερμάτισε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, πίσω από τις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari. O επικεφαλής της, Τότο Βολφ, μίλησε στο podcast της Formula 1 με τίτλο «Beyond the Grid» για τη φετινή σεζόν και το γεγονός πως ακολούθησαν λάθος σχεδιαστική φιλοσοφία.

«Κάναμε λάθος στο σχεδιασμό. Ακόμα και οι καλύτεροι κάνουν λάθη. Η σκέψη μου για το πώς μία ομάδα μπορεί να λειτουργεί σωστά περιλαμβάνει: σωστές εγκαταστάσεις, οικονομική ευρωστία, καλούς οδηγούς, δυνατό κινητήρα, σωστή οργάνωση και χρόνο ώστε να λειτουργήσει σωστά. Αυτά τα συστατικά διασφαλίζουν πως θα είσαι ανταγωνιστικός. Το να κερδίζεις έναν αγώνα είναι βέβαια κάτι διαφορετικό από το να κερδίζεις ένα πρωτάθλημα. Όμως δεν γίναμε αδύναμοι από τη μία μέρα στην άλλη. Από πρωταθλητές τον περασμένο Δεκέμβριο, το να βρεθούμε στο πουθενά εφέτος τον Μάιο ήταν εύκολο. Είχαμε λάθος σχεδιασμό στο μονοθέσιό μας. Υποτιμήσαμε το πώς συμπεριφέρεται το μονοθέσιο όταν το πάτωμά του είναι πολύ κοντά στο έδαφος, οι άλλες ομάδες έκαναν καλύτερη δουλειά. Όμως στον οργανισμό μας κανένας δεν ντρέπεται να πει πως έκανε κακή δουλειά. Δεν κρυβόμαστε. Όλοι μας λέμε πως ακολουθήσαμε λάθος μονοπάτι και οι άλλες ομάδες ακολούθησαν το σωστό», ανέφερε ο Αυστριακός.

Μία θεωρία για τα δεινά της Mercedes το 2022, θέλει να προέρχονταν από τον τολμηρό σχεδιασμό των zero-pods στην W13. Ωστόσο στη γερμανική ομάδα ανακάλυψαν πως υπήρχαν άλλα δομικά λάθη στο μονοθέσιο. Όμως παρά την απογοητευτική σεζόν, ο Βολφ είναι χαρούμενος με την προσπάθεια της ομάδας του.

«Είμαι πολύ περήφανος με την τόλμη με την οποία σχεδιάσαμε το νέο μονοθέσιο. Βλέποντας το σχεδιασμό των στενών sidepod, που δεν είχαν καμία σχέση με την κακή απόδοση του μονοθεσίου, είμαι πολύ περήφανος που ανακαλύψαμε έναν τέτοιο σχεδιασμό και καταφέραμε να τον ενσωματώσουμε στο μονοθέσιό μας. Υπήρχαν επίσης και άλλοι τομείς που ήμασταν πολύ δυνατοί. Η μονάδα ισχύος ήταν πάρα πολύ αξιόπιστη όλη τη σεζόν. Όσο για το σασί, πιστεύω πως είχαμε τεράστια ποσοστά κάθετης δύναμης, όμως δεν μπορέσαμε ποτέ να στήσουμε το μονοθέσιο με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγουμε την αεροδυναμική απόδοση που θέλαμε», πρόσθεσε ο Βολφ.

Το 2023 η Mercedes θα επιχειρήσει να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1, με τον Λιούις Χάμιλτον να επιθυμεί να κατακτήσει τον όγδοο τίτλο του. Από τη μεριά του, ο Ράσελ θέλει να είναι αυτός που θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει στα ίσα όλους τους οδηγούς, συμπεριλαμβανομένου του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

