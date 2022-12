Σύμφωνα με τον Ματία Μπινότο, το επόμενο μονοθέσιο της Scuderia Ferrari για την F1 θα διατηρήσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία που ακολούθησε το τεχνικό τμήμα με την F1-75.

Όταν οι ομάδες της Formula 1 βρέθηκαν στη Βαρκελώνη, για το πρώτο χειμερινό τεστ της σεζόν, το μονοθέσιο που ξεχώριζε ήταν η Ferrari F1-75. To ιταλικό μονοθέσιο δεν ήταν μόνο ταχύτατο αλλά ξεχώριζε οπτικά με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του. Τα sidepod της F1-75 ήταν πολύ διαφορετικά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μονοθέσια, κάτι που μαρτυρούσε πως η ιταλική ομάδα ακολούθησε το δικό της δρόμο.

Όμως το μονοθέσιο δεν αποδείχθηκε αντάξιο των προσδοκιών και δεν κατάφερε να κερδίσει τα πρωταθλήματα οδηγών ή κατασκευαστών, με τη Red Bull Racing να επικρατεί της Ferrari στον τομέα της εξέλιξης. Από τα μέσα της σεζόν, στο Μαρανέλο έκαναν τη δύσκολη επιλογή να στρέψουν την προσοχή τους στο μονοθέσιο του 2023.

Τα μαθήματα από το 2022 είναι πολλά για τη Scuderia, όμως ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει; Ο Ματία Μπινότο, που θα αποχωρήσει από το ρόλο του επικεφαλής της στις 31 Δεκεμβρίου δίνοντας τη θέση του στον Φρεντ Βασέρ, τόνισε τους τομείς στους οποίους θα στηθεί το μονοθέσιο του 2023. Άλλωστε μέχρι την αποχώρησή του, η δουλειά πάνω σε αυτό θα είναι σε προχωρημένο στάδιο.

«Πρέπει να εστιάσουμε στο να κάνουμε το μονοθέσιο ταχύτερο και πιο αξιόπιστο. Αυτά είναι τα κλειδιά για να παλέψει η Ferrari για την κορυφή την επόμενη σεζόν. Δεν θα αντιγράψει κανέναν. Η F1-75 είναι μία πολύ ισχυρή βάση. Θα μείνει πιστή στη φιλοσοφία της και θα προσπαθήσει να βελτιωθεί σε κάθε τομέα», ανέφερε ο Ιταλός στο formu1a.uno.

Στο 2022 η Ferrari αντιμετώπισε πληθώρα προβλημάτων αξιοπιστίας, κάτι που στέρησε σε πολλές περιπτώσεις νίκες, ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λέο Τουρίνι, αποκάλυψε τη θυσία που έπρεπε να κάνει η ιταλική ομάδα για να σταματήσει να βλέπει κινητήρες της να σπάνε.

«Πλέον δεν είναι μυστικό πως η μονάδα ισχύος του Μαρανέλο ποτέ δεν έτρεξε στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Πιθανότατα μειώθηκε η ισχύς κατά 25 με 30 ίππους, κάτι που ισοδυναμεί με έξι ή επτά δέκατα του δευτερολέπτου χρόνο σε κάθε γύρο», είπε ο Ιταλός.

Όπως αναφέρουν οι κανονισμοί, οι κατασκευαστές μπορούν να κάνουν αλλαγές στις μονάδες ισχύος τους για λόγους αξιοπιστίας και μόνο. Στο ιταλικό εργοστάσιο δεν ήθελαν να παρουσιάσουν μία βεβιασμένη λύση που μακροπρόθεσμα δεν θα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

The F1-75 on track at Fiorano 😍



We can't wait for this season to get started! #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/llzl50aF6K