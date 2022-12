Ο οδηγός της Williams, Λόγκαν Σάρτζεντ, ο πρώτος Αμερικανός οδηγός που θα αγωνιστεί στην F1 μετά το 2015, επέλεξε τον αριθμό που θα χρησιμοποιεί στην παρθενική του σεζόν.

Ο αριθμός 2 επιστρέφει στη Formula 1 το 2023. Ο Λόγκαν Σάρτζεντ, που θα κάνει το ντεμπούτο του με τη Williams, ανακοίνωσε τον αριθμό που θα χρησιμοποιεί από την επόμενη σεζόν. O Αμερικανός συμμετείχε φέτος στη Formula 2 και έπεισε με τις εμφανίσεις του την ομάδα του Γκρόουβ να του δώσει το ρόλο του επίσημου οδηγού της, δίπλα στον Άλεξ Άλμπον. Ήδη έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες εμφανίσεις του στο τιμόνι της FW44 σε ελεύθερες δοκιμές, ενώ πήρε μέρος και στο τεστ νέων οδηγών στο Άμπου Ντάμπι, ως μέρος του προγράμματος εξοικείωσης ενόψει του 2023.

Ο Σάρτζεντ θα γίνει ο πρώτος οδηγός μετά τον Στόφελ Φαντούρν που θα χρησιμοποιήσει τον αριθμό 2 στο σπορ. Ο Βέλγος το είχε όταν αγωνιζόταν για την McLaren τη διετία 2017-2018. Όμως υπήρξε ένα πρόβλημα στη διαδικασία επιλογής. Αρχικά ο 21χρονος ήθελε τον αριθμό 3, όμως τον χρησιμοποιούσε μέχρι φέτος ο Ντάνιελ Ρικάρντο.

Για να μπορέσει ένας οδηγός να τρέξει με αριθμό που έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, πρέπει να είναι «ελεύθερος» για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Ο Σάρτζεντ δήλωσε για την επιλογή του να τρέξει με το νούμερο 2 στην F1: «Στη Formula Renault όταν αγωνιζόμουν είχα τον αριθμό 2. Εκείνη τη χρονιά είχα πολύ καλά αποτελέσματα. Ο αριθμός 3 όμως είναι ο αγαπημένος μου, όμως είναι “πιασμένος”, οπότε επέλεξα να αγωνιστώ στη Formula 1 με έναν αριθμό που έχω κερδίσει στο παρελθόν».

Τελευταίος οδηγός που είχε τον αριθμό 2, πριν η επιλογή αριθμών από τους οδηγούς γίνει ελεύθερη το 2014, ήταν ο Μαρκ Ουέμπερ της Red Bull Racing. Ο τελευταίος οδηγός της Williams που είχε το συγκεκριμένο αριθμό ήταν ο Χανς-Χάραλντ Φρέντσεν το 1998.

🔥 #LS2@LoganSargeant has picked his first @F1 race number for 2023! 🤩#WeAreWilliams pic.twitter.com/s5v9CtDFK6