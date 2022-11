H ΜcLaren Racing θέλει να προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον Όσκαρ Πιάστρι για το 2023, με τον αυστραλό να πραγματοποιεί δύο ακόμη ημέρες δοκιμών με τη βρετανική ομάδα της F1.

Το 2023 το οδηγικό δίδυμο της McLaren αλλάζει κατά το ήμισυ, με τον Όσκαρ Πιάστρι να παίρνει τη θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο. Ο πρωταθλητής της Formula 2 για το 2021 προτιμήθηκε από τον συμπατριώτη του, που είχε μία ακόμη απογοητευτική σεζόν στη Formula 1.

Για να κερδίσει τα δικαιώματά του από την Alpine, η McLaren έπρεπε να περάσει από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Συμβάσεων (CRB) - και το κατάφερε. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Πιάστρι αποδεσμεύθηκε πλήρως από τους Γάλλους, και στο στρατόπεδο του Ουόκινγκ πήραν το πράσινο φως και οργάνωσαν μία σειρά από δοκιμές ώστε να εγκλιματιστεί με την ομάδα πριν το ντεμπούτο του το 2023.

Αρχικά, πραγματοποίησε δύο ημέρες δοκιμών στο Πολ Ρικάρ της Γαλλίας με μονοθέσιο παλαιότερης γενιάς, ενώ συμμετείχε επίσης στο τεστ νέων οδηγών της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί, οδήγησε την MCL36 του 2022, σε μία ιδιαίτερα παραγωγική ημέρα για τον ίδιο.

Αυτή την εβδομάδα, ο 21χρονος Αυστραλός, βρέθηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, και πραγματοποίησε δύο ημέρες δοκιμών, τόσο σε στεγνό, όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα με την MCL35M του 2021. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που οδηγεί για λογαριασμό της McLaren, ενώ σύμφωνα με τους Βρετανούς, αναμένεται να πραγματοποιήσει επιπλέον δοκιμές τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του νέου έτους.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέας Σάιντλ, μίλησε για το πρόγραμμα δοκιμών κι εξέλιξης του Πιάστρι ενόψει 2023: «Το πλάνο είναι να αποκτήσει όση περισσότερη εμπειρία είναι δυνατό. Τα τεστ είναι μία καλή ευκαιρία γι’ αυτόν, για να πάρει μία γεύση από τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων μας και επίσης να μάθει τον τρόπο επικοινωνίας μας, καθώς και όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες που ακολουθούμε εντός της ομάδας. Πρέπει να κατανοεί το τι του λένε οι φωνές που θα ακούει από τον ασύρματο».

Με τον Πιάστρι δίπλα στον Λάντο Νόρις, η McLaren επιθυμεί να βελτιωθεί τόσο αγωνιστικά, όσο και βαθμολογικά, μιας και στο 2022 τερμάτισε στην 5η θέση, πίσω από την Alpine.

Testing the MCL35M in Barcelona. 🇪🇸✅ More laps behind the wheel of a McLaren for @OscarPiastri. 👊 pic.twitter.com/xTGIov3Iid