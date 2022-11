«Βέλη» προς τον Φερνάντο Αλόνσο εξαπέλυσε ο Εστεμπάν Οκόν αναφερόμενος στη συνεισφορά του δύο φορές πρωταθλητή της F1 στη βελτίωση του μονοθεσίου της Alpine.

Η έκβαση της φετινής σεζόν της Formula 1 για την Alpine μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Η γαλλική ομάδα τερμάτισε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών κερδίζοντας τη μάχη που είχε με τη McLaren.

Στο στρατόπεδο του Ένστον όμως, είδαν τους Φερνάντο Αλόνσο και Όσκαρ Πιάστρι να αποχωρούν για τις Aston Martin και McLaren αντίστοιχα, πράγμα που άφησε τους Γάλλους άκρως δυσαρεστημένους. Ο Εστεμπάν Οκόν μάλιστα, φαίνεται πως δεν «πήρε με καλό μάτι» την αποχώρηση του Ισπανού.

Μιλώντας στο Ouest France, o Οκόν εμφανίστηκε απογοητευμένος από τη στάση του Αλόνσο αφότου αποφάσισε να αποχωρήσει από την Alpine: «Η αλήθεια είναι πως απογοητεύτηκα με το τι έλεγε ο Αλόνσο στον Τύπο όταν υπέγραψε για την Aston Martin και επέλεξε να μην τα μοιραστεί πρώτα με την ομάδα. Ακόμη τον σέβομαι, όμως είναι καλό για εμάς που θα πάει στην Aston Martin και ο καθένας μας θα ακολουθήσει το δρόμο του».

Ένας λόγος που ο Οκόν υποστηρίζει πως τα πράγματα στην Alpine θα είναι καλύτερα, είναι η παρακάτω... εμπρηστική τοποθέτηση: «Για να είμαι ειλικρινής εγώ ήμουν αυτός που έκανε το 98% της δουλειάς κι εκείνος το 2%. Πολλές φορές ήμουν εξαντλημένος από τη δουλειά που έπρεπε να κάνω. Έκανα όλη τη δουλειά στον προσομοιωτή και όλες τις εμπορικές δραστηριότητες της ομάδας».

Το 2023 ο Οκόν θα έχει τον Πιέρ Γκασλί για teammate, με τους δύο να μην έχουν τις καλύτερες σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο είναι έτοιμος να τον υποδεχθεί στην Alpine: «Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο καλά εδώ και πολύ καιρό. Η πρώτη φορά που ο Πιερ οδήγησε kart ήταν το δικό μου. Έχουμε οδηγήσει σε κάποιες πίστες μαζί. Είχαμε ένα όνειρο, να οδηγήσουμε μαζί στη Formula 1 και το κάναμε πραγματικότητα. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε».

THE TWO ALPINES TOUCH!!! 😳😲



A disastrous Sprint for the Enstone team, as both drivers picked up damage from multiple moments of contact with each other 😩



Leaving Alonso to finish in P15, Ocon P18....#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/DlyzThN1mX