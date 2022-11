Μία ξεχωριστή εμπειρία έζησε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι ως συνοδηγός του επικεφαλής της Mercedes-AMG στην F1 Τότο Βολφ.

Λίγες ημέρες προτού ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και παρακολούθησε το Grand Prix Άμπου Ντάμπι της Formula 1. O Ισπανός απόλαυσε τον αγώνα πριν μεταβεί στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, ο απεσταλμένος του Gazzetta, Πάνος Σεϊτανίδης, συνάντησε τον Γκουαρδιόλα στα paddock, λίγο πριν από την έναρξη του Grand Prix. Όμως η περιπέτεια του Πεπ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο επικεφαλής της Mercedes-AMG Τότο Βολφ τού επιφύλασσε μία έκπληξη.

Ο Αυστριακός πήρε τα κλειδιά μίας Mercedes AMG GT Black Series, κάθισε στη θέση του οδηγού και πήγε βόλτα τον τεχνικό της Σίτι στην πίστα της Γιας Μαρίνα στο πλαίσιο του Pirelli Hot Laps. Ο Γκουαρδιόλα έμεινε έκπληκτος από την οδήγηση του Βολφ, ο οποίος δεν έχανε την ευκαιρία να πηγαίνει… με το πλάι το θηριώδες supercar.

Η χαρά στο πρόσωπο του Γκουαρδιόλα ήταν εμφανής και το πρώτο που είπε -αστειευόμενος- μόλις βγήκε από το αυτοκίνητο ήταν: «Επέζησα».

“I trust you, I promise” 😂😂



When Toto took @ManCity manager Pep Guardiola for an epic hot lap around @ymcofficial 👏👏👏pic.twitter.com/W7UPuYBNVw