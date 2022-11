Ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F1 προσέλκυσε κάθε λογής celebrities. Αποστολή Άμπου Ντάμπι: Πάνος Σεϊτανίδης

Είναι συχνό το φαινόμενο να βλέπουμε στο grid αλλά και στα paddock του μαγικού κόσμου της Formula 1, celebrities από κάθε φάσμα. Προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού, της μουσικής ή του κινηματογράφου, που να προσπαθούν (μάταια) να επισκιάσουν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σπορ: τους οδηγούς.

Ειδικά στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, είδαμε πληθώρα από σταρ να κάνουν βόλτες στη Γιας Μαρίνα. Λίγο τα Εμιράτα ως ξεχωριστός προορισμός, λίγο το γεγονός πως ήταν ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς… είχαμε «κίνηση».

Είδαμε τον… θαμώνα πια των paddock, Σακίλ Ο’Νίλ, καθώς και πολλά «πρώτα ονόματα» από τον χώρο της στρογγυλής Θεάς. Όπως τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, τον ομόλογό του στη Μπέρνλι, Βενσάν Κομπανί, αλλά και τον βετεράνο ποδοσφαιριστή Πατρίς Εβρά.

