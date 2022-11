Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος με το ρυθμό της W13 στη Γιας Μαρίνα, με την ομάδα του να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Έπειτα από ένα ονειρεμένο αγωνιστικό τριήμερο στη Βραζιλία, η Mercedes-AMG προσγειώθηκε απότομα στο Άμπου Ντάμπι, στον τελευταίο αγώνα της Formula 1 για το 2022. Η W13 έδειξε στις πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών να είναι ανταγωνιστική έναντι των αντιπάλων της, όμως αυτό δεν μετουσιώθηκε σε καλό ρυθμό στις κατατακτήριες, που πρωταγωνιστής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν.

Oι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ πλασαρίστηκαν στις θέσεις 5 και 6, όντας πάνω από μισό δευτερόλεπτο πιο αργοί από το χρόνο της pole position. Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, μιλώντας στο F1TV, αποκάλυψε το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισε.

«Είχαμε πολλά προβλήματα με τα φρένα. Μας ταλαιπωρούν όλη τη χρονιά. Το ένα εμπρός φρένο είχε 200 βαθμούς Κελσίου και το άλλο 700-800 βαθμούς Κελσίου. Όταν πατάς το φρένο, το μονοθέσιο κινείται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Προσπαθούσα να φέρω το ένα φρένο στη σωστή θερμοκρασία, αλλά ποτέ δεν είχε παρόμοια θερμοκρασία με το άλλο φρένο. Κανονικά έπρεπε και τα δύο να έχουν ίδιες θερμοκρασίες», ανέφερε ο Βρετανός.

Tough night. We just didn't get it done. One last big push and let's make sure tomorrow is a better one. 💪 pic.twitter.com/WoI312RyeH